منتخب الجودو يحرز برونزية «باريس غراند سلام»

المصدر: باريس - وام

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فاز منتخب الإمارات للجودو بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة باريس «غراند سلام» للجودو، بعدما نجح اللاعب نارمند بيان (23 سنة) في حصد المركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 66 كجم.

ويختتم منتخبنا مشاركته اليوم في البطولة بمنافسات الوزن الثقيل، بنزالين للاعبين جريجوري أرام في «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام في «وزن تحت 100 كجم».

وتخطى نارمند بيان ضمن تصفيات الوزن الخفيف في دور الـ 64 اللاعب الفرنسي كيفن أزيما بالقاضية في الزمن الإضافي، ثم تفوق في دور الـ 32 على اللاعب الأوزبكي تيلوفوف فخرالدين، ليتأهل إلى دور الـ 16 ويواصل تفوقه بفوزه على بطل ألمانيا سيتز مارتن.

وخاض بيان نزالاً قوياً في دور الـ 8 مع بطل كوريا الجنوبية آن بول، ليخسر منه بفارق نقطة ليلعب في ملحق المجموعة ويحقق الفوز على الأوكراني ايادوف بوجدان، كما نجح بتخطي بطل منغوليا يوندو باسكو ليحقق البرونزية.

وفي ختام تصفيات المجموعة قام ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد رئيس البعثة، بتكريم الفائزين.

من جانبه، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس وأعضاء البعثة في باريس بمناسبة فوز اللاعب نارمند بيان بأول ميدالية في بطولة فرنسا. وأشار الدرعي إلى أن ما تحقق في بداية المشوار بالبطولة يترجم دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

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