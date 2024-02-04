«أبوظبي 1» بطل المحامل الشراعية بمهرجان أبوظبي البحري 

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج المحمل «أبوظبي 1» التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة إسماعيل أحمد المرزوقي بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي. ويختتم المهرجان اليوم بإقامة سباق بطولة الفورمولا - 4، الذي سيشهد مشاركة عدد من المتسابقين الطموحين الذين يخوضون تجارب قوية من أجل التدرج نحو الفئات الأقوى في رياضة زوارق المحركات.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

فعاليات

من جهته، عبر ماجد عتيق المهيري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق فئة 22 قدماً، وبالتنافسية العالية التي قدمها البحارة الشباب طوال فترة السباق، الأمر الذي أسهم في إبراز صورة رائعة للسباقات التراثية بشكل عام، وهذه الفئة على وجه الخصوص.

وقال المهيري: سعداء بنجاح المهرجان في كل جوانبه الفنية والتنظيمية واللوجستية، وبما قدمه كل مشارك في البطولات والسباقات التراثية التقليدية والحديثة، وفي كل الأنشطة التي صاحبت الفعاليات، وبحرص الجميع على المساهمة في وضع بصمة مميزة على الحدث، فلهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد وإبداع ومهارة وفن.

وأضاف المهيري: فعاليات وبرامج المهرجان مزجت بين الرياضات التراثية التقليدية والحديثة بأنواعها المختلفة، وتمثل جولة الفورمولا - 4 أيضاً الخطوة الأولى لمتسابقي زوارق المحركات.

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