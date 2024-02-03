راشد البلوشي بطل «السباق إلى الفضاء» في «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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توّج راشد البلوشي دراج فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي اليوم بلقب «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وقام رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، بمنح شارة انطلاق السباق، والتقى قبلها عدداً من الدراجين المشاركين في الحدث، وألقى كلمة تحفيزية لهم، للاستمرار في تبني الرياضة أسلوب حياة،

توج الفائزين وكرم الجهات الداعمة، عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء،.

نتائج

وحصل هلال جابر الحربي من فريق وزارة الدفاع على المركز الثاني بالسباق، وحاء سعيد البلوشي من فريق «الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» ثالثاً، وعلى صعيد الفرق، حقق فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، المركز الأول، يليه شرطة دبي 1 ثانياً، والوثبة 1 ثالثاً، ونال محمد المنصوري من فريق ربدان 2، المركز الأول لفئة فوق 40 عاماً، وحل راشد البلوشي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالمركز الأول في فئة «السرعة في منتصف الطريق».

تكريم

وشمل تكريم الجهات الداعمة كلاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، شرطة دبي، شركة الطاير للسيارات، نادي دبي للفروسية، مجلس دبي الرياضي، جناح طيران دبي الملكي، والحكم العام للسباق علي اليعربي، بلدية دبي ومكتب حتا لبلدية دبي، «دبي فيلم»، المكتب الهندسي، مجموعة ميديا لاند، أكاديمية سوبر سبورتس، مونتي كارلو جروب وبريمير سبورتس.

تقدير

شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري على متن دراجته ضمن المسافة الافتتاحية للسباق، رفقة فريق «مركز محمد بن راشد للفضاء». وانطلق السباق من مقر «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم لمسافة امتدت 148 كلم، وذلك احتفاءً وتقديراً للإنجازات الإماراتية التاريخية في قطاع الفضاء، وهو ما انعكس على نجاح السباق الذي شهد مشاركة كبيرة لـ 250 درّاجاً و22 فريقاً، وبلغت إجمالي الجوائز مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغة 3,5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسية.

شهد انطلاقة السباق ومجرياته، عمير بن جمعة الفلاسي، وسالم المري، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بالمركز.

محطات للسرعة

تضمن السباق 5 محطات للسرعة «سبرينت»، تم إدراجها في النسخة الجديدة وخصصت اللجنة المنظمة جائزة مالية لبطل محطات السرعة الذي يتم تحديده عبر تجميع النقاط، وحملت كل محطة سرعة اسم أحد إنجازات الإمارات، وجاءت المحطة الأولى على بعد 21 كلم من خط الانطلاق وحملت اسم «طموح زايد»، والمحطة الثانية «مسبار الأمل» على بعد 55 كلم، والمحطة الثالثة «إسطبلات إم 7» على بعد 70 كلم، والمحطة الرابعة «إم بي زاد» على مسافة 96 كلم، أما المحطة الأخيرة فحملت اسم «بوابة الإمارات» وكانت على مسافة 118 كلم.

دعم

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي في تصريحات تلفزيونية، أن انطلاق السباق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، مبادرة جميلة، بالنظر لأن المركز بمثابة «بيتنا» على الأرض لمهماتنا الفضائية، وقال: الفضاء جزء من استراتيجية الدولة لدعم الشباب الذين أتشرف بتمثيلهم، والرياضة جزء مهم من أجل المهمات الفضائية، فخلال مهمتي الفضائية كان يتوجب علي ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يومياً، ومنها ممارسة الدراجات الهوائية، وبالطبع الدراجة الهوائية الفضائية مختلفة، لكن بعد ممارسة هذه الرياضة أيقنت أهميتها في قوة التحمل وتعزيز القوة البدنية، وأشجع الشباب على ممارستها لأن لها مردوداً إيجابياً على المدى الطويل.

وتابع: رسالتي للشباب أن تكون الرياضة جزءاً من أي نشاط في حياتهم، كرواد فضاء الرياضة ليست خياراً لنا، ولكنها أمر إلزامي، وهناك رائد فضاء يبلغ من العمر 70 عاماً، سيقوم بمهمة في الفضاء بعد نحو 6 أشهر، وبسبب ممارسته للرياضة ومنها الدراجات الهوائية، فإن عمره البيولوجي أصغر عن عمره الرقمي، لذلك نؤمن أن هذه الرياضة تساعد الإنسان على المحافظة على جسده، وتمنع هشاشة العظام وضمور العضلات.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال:كل ما تحقق من نجاحات وعمل وجهود كبيرة تبذل في تنظيم هذه السباقات، هي ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر التوجيهات السديدة والدعم الكبير وتخصيص الجوائز المالية الأكبر من نوعها لتشجيع الشباب المواطنين تحديداً على ممارسة الدراجات الهوائية، وما تحقق طوال السنوات الماضية جاء من رؤية سموه التي حققت النجاحات والتطور وارتفاع المستويات والزيادة في أعداد المشاركين في جميع السباقات.

وتوجه الفلاسي، بالشكر إلى القائمين على «مركز محمد بن راشد للفضاء»، على استضافة انطلاقة السباق، كما شكر رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، على حضورهما في الحدث، وجميع الجهات التي تكاتفت لتنظيم السباق وفق أعلى المعايير.

وأكد الفلاسي، أن التطور لن يتوقف في بطولة السلم، ولا يوجد مستحيل في دولة اللا مستحيل، والجهود قائمة لتقديم المزيد من التطور في كل نسخة من منافسات البطولة.

حافز

واعتبر رائد الفضاء هزاع المنصوري، أن المسارات الموجودة في دبي والإمارات، تمنح حافزاً لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وقال: ممارسة الدراجات الهوائية سهلة للغاية في الدولة، كل ما عليك هو أن تصطحب دراجاتك، وتجد المسارات، الموجودة في كل مكان، وتستمتع بالمواقع الجميلة.

وأضاف: كرواد فضاء فإن الرياضة مهمة لنا، وتحديداً الدراجات الهوائية، حيث أتدرب عليها يومياً من نصف ساعة إلى ساعة، كونها ترفع قوة التحمل، فيما أقوم بركوب الدراجات الهوائية في مسار الوثبة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب ممارسة رياضات مثل رفع الأثقال، أو رفقة أبنائي في الجوجيتسو.

وتابع: الانطباع جميل للغاية للتواجد في بطولة السلم، ورأيت مدى الحماس لدى الدراجين المشاركين، وهو الأمر الذي يعكس عشقهم لرياضة الدراجات الهوائية.

تشجيع

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: سُعداء بأن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء هو نقطة انطلاق النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو ما يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم الرياضة وتشجيع المواهب في مجتمعنا، كما أن اختيار عنوان «السباق إلى الفضاء» للحدث يتناسب بشكل كبير مع التزامنا بتحفيز وإلهام الشباب في جميع المجالات، ويمثل أيضاً تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

سباق السيدات

يقام غدا «الأحد»، سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، وهو السباق الذي يتواصل سنوياً تأكيداً لجهود البطولة في دعم رياضة المرأة، وهو الذي ينطلق ويختتم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية.

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