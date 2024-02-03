1500 دراج في النسخة الثالثة لتحدي جامعة خليفة 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك أكثر من 1500 دراج في النسخة الثالثة من تحدي جامعة خليفة للعام 2024، حيث تميزت نسخة هذا العام بنقطتي انطلاق من أبوظبي ولمسافة 190 كم ومن دبي لمسافة 175 كم، حيث يُعتبر التحدي الأكبر من نوعه في المنطقة.

انطلق المشاركون في مسار أبوظبي في التحدي من أمام الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة ضمن أربع مجموعات تعتمد على السرعة، فيما انطلق المشاركون في مسار دبي من حلبة القدرة بثلاث مجموعات وصولاً إلى قمة جبل حفيت في العين، حيث أضاف مسار دبي بعداً جديداً لنسخة 2024 من التحدي.

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي مع مجلس أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، مع انضمام عدد أكبر من عشاق ركوب الدراجات إلى التحدي، الأمر الذي يدل على انتشار الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع الإماراتي، ويأتي تحدي القرن لجامعة خليفة 2024 تماشياً مع التزامنا بتشجيع الجميع على المشاركة في التحديات والأنشطة التي تساعد على اتباع نمط حياة صحي من خلال الرياضة. نتقدم بجزيل الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على تقديم خبراته لمساعدتنا في تنظيم هذا الحدث ولكافّة الجهات المعنية الذين قدموا الدعم للتحدي هذا العام.

وأعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بإقامة التحدي للعام الثالث على التوالي، والانطلاقة الجديدة من دبي لأول مرة، الأمر الذي يضيف المزيد من التحدي والمتعة للحدث.

وأوضح أن الإقبال الكبير من المشاركين هذا العام يعكس مدى التزايد الكبير لمحبي وممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، ويؤكد مدى الوعي بأهميتها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع كونها رياضة ووسيلة سهلة للتنقل، تعود بالفائدة والنفع على الجميع، وتسهم في الحفاظ على نمط حياة صحي وتحافظ على البيئة.

وبين النخيرة الخييلي، أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لديه اهتمام كبير بالتنويع في تنظيم السباقات والتحديات والتطلعات المجتمعية دعماً لمحبي هذه الرياضة.

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