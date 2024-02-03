النصر يتجاوز دبا الحصن بصعوبة في أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق فريق كرة اليد بنادي النصر فوزاً صعباً على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 34/ 33، بختام مباراة مثيرة وخاصة أنها شهدت طوال مراحل شوطيها تبادل التقدم والذي لم يتجاوز الهدفين وحبست أنفاس الجميع في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، ونجح الفريق الضيف في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 16/ 15.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط منحته التقدم من المركز السادس إلى الخامس بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثالث والجزيرة الرابع مؤقتاً، بانتظار ختام الجولة الرابعة بالدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد الذي يشهد مشاركة 8 فرق تسعى للفوز بالبطولة الأقوى بمنافسات موسم رجال اليد 2023/2024.

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