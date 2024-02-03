291 لاعباً ولاعبة في «دولي الشارقة لألعاب قوى أصحاب الهمم» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم منافسات ملتقى الشارقة الدولي الثاني عشر لألعاب القوى للمعاقين والذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري.

يشارك في المنافسات، 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة، وتدخل الإمارات البطولة متمثلة في أندية الدولة للمعاقين وهى: «أبوظبي لأصحاب الهمم، العين لأصحاب الهمم، خورفكان للمعاقين، عجمان للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، نادي الظفرة للمعاقين»، وتشارك أندية الإمارات بإجمالي 64 رياضياً، 44 لاعباً و20 لاعبة، في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100 م، 200 م، 400 م، 800 م، 1500 م، 5000 م، بجانب منافسات الميدان «صولجان، قرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي» وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

تقدير

من ناحيته، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام ولا أدل على ذلك من زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، موضحاً أن الشارقة استطاعت وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأضحت قبلة يتجه لها أبطال العالم لتحسين أرقامهم العالمية لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة.

كما وجه بن خادم الشكر والتقدير إلى كل الرعاة للملتقى، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي. كما أكد دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كل أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة، ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية.

وقال المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار: إن حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققونه من إنجازات للدولة.

تطبيق

بدوره، أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أنه سيتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرياضة المعاقين «IPC» الجديدة، وسيتم دمج الفئات واحتساب النقاط بجانب تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة، موضحاً أن الملتقى سيصاحبه العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة ودورها الثقافي العالمي.

على جانب آخر، أكمل فرسان الإرادة من أبطال الإمارات استعداداتهم من أجل خوض منافسات الملتقى رافعين شعار التحدي في مواجهة أبطال العالم، حيث أكد البطل الأولمبي محمد القايد، أن البطولة فرصة حقيقية للمنافسة مع أبطال العالم المتواجدين من مختلف بلدان العالم ومنهم لاعبو الفريق التايلاندي والتونسي، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات دائماً عند العهد على منصات التتويج.

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