ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين ينطلق غدا

المصدر: الشارقة-البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تنطلق مساء غد (الأحد) منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12لألعاب القوى للمعاقين والذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 4 إلى 6 فبرايرالجاري.

يشارك في منافسات الملتقى 291 لاعبا ولاعبة، يمثلون 38 دولة هي الجزائر وأرمينيا و أستراليا و النمسا و البرازيل وبلجيكا و بيرمودا والبحرين و كندا و جمهورية التشيك وفنلندا و فرنسا وبريطانيا و ألمانيا واليونان و الهند وإيرلندا والعراق واليابان والكويت ولبنان ولوكسمبرج وجمهورية مولدوفا وموريشيوس وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وعمان وقطر وجنوب أفريقيا ورومانيا و سويسرا والمملكة العربية السعودية و سوريا وتايلاند وتونس والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات ممثلة في أندية الدولة للمعاقين وهي (أبوظبي لأصحاب الهمم – العين لأصحاب الهمم – خورفكان للمعاقين – عجمان للمعاقين – دبي لأصحاب الهمم – نادي الثقة للمعاقين - نادي الظفرة للمعاقين).

تقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م ، 200م ، 400م ، 800م ، 1500م ، 5000م إلى جانب منافسات الميدان ( صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي ) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية والبتر.

وتشارك أندية الإمارات في الملتقى بـ 64 لاعبا ولاعبة منهم عشرون لاعبة و44 لاعبا في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (نصير المعاقين) على دعمه لذوي الإعاقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة مثمناً الدور الكبير ظل يلعبه نادي الثقة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ما انعكس إيجاباً على رياضة المعاقين التي تسير بخطوات حثيثة إلى الأمام.

وأكد ابن خادم أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام ولا أدل على ذلك من زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، موضحاً أن إمارة الشارقة استطاعت وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وأضحت الإماراة قبلة لأبطال العالم لتحسين أرقامهم العالمية لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة.

ووجه ابن خادم الشكر والتقدير إلى رعاة الملتقى مؤكدا أهمية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي وأكد دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية.

من جانبه قال المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والإستثمار :" إن حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققونه من إنجازات للدولة".

يحظى الملتقى برعاية مميزة إذ تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة المواني البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأصباغ ناشونال، بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) بينما تضم الرعاية البرونزية كلا من شركة المروان للمقاولات، والشارقة للتأمين، وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة وبيئة .

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين تطبيق قوانين الإتحاد الدولى لرياضة المعاقية / IPC / الجديدة على أن يتم دمج الفئات واحتساب النقاط إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة مشيرا إلى أن الملتقى سيصاحبه العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة ودورها الثقافي.

وقد أكمل فرسان الإرادة أبطال الإمارات استعداداتهم لخوض منافسات الملتقى رافعين شعار التحدي في مواجهة أبطال العالم .

وأكد البطل الأولمبي محمد القايد أن الملتقى فرصة حقيقية للمنافسة مع أبطال العالم المتواجدين من مختلف بلدان العالم ومنهم لاعبو الفريق التايلندي والتونسي مشيرا إلى أن أبناء الإمارات دائما عند العهد على منصات التتويج.

من جانبه قال عبد الغفور الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والإتصال إنه تم تدشين المركز الإعلامي للبطولة لتسهيل مهمة وسائل الإعلام عبر تويفر المواد الخبرية والنتائج والصور والفيديوهات.

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