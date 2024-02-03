2313 لاعباً ولاعبةً في انطلاقة دولية الفجيرة الـ11 للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة انطلاقة البطولة الدولية للتايكواندو في نسختها الـ11، وذلك عقب ختام البطولة العربية الرابعة التي أسدل الستار على فعالياتها أول من أمس، وأعلنت اللجنة المنظمة بنادي الفجيرة للفنون القتالية تفصيلات بطولة الفجيرة الدولية 11 ذات التصنيف (G2) من 4 وحتى 7 فبراير المقبل والتي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بوجود 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وسط منافسة قوية بينهم بهدف الصعود إلى منصة التتويج.

منطقة افتراضية

خصصت إدارة البطولة منطقة للتايكواندو الافتراضية المرة الأولى حيث سيتمكن المشاركون من تجربة اللعبة الافتراضية للتايكواندو التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو. ورحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو بالفرق المشاركة، وقال إن البطولة تقام انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لدورها المهم في تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في الإمارة.

وأضاف إن هذه النسخة ستشهد حدثاً تاريخياً يسجل المرة الأولى، وهو منح الاتحاد الدولي للتايكواندو جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدور سموّه في دعم اللاجئين على مستوى العالم.

نجوم بارزون

أكد نادر أبو شاويش مدير البطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية اكتمال الاستعدادات لاستضافة النسخة 11 من بطولة الفجيرة الدولية، مشيراً إلى أنها ستشهد نظاماً تقنياً تحكيمياً المرة الأولى سيستخدم في أولمبياد باريس 2024 ما يمنح ميزة للاعبين لمعرفة هذا النظام وتعزيز الثقة لديهم ويمكنهم من الاستعداد للأولمبياد.

وأكد أبو شاويش مشاركة نخبة اللاعبين عالمياً في بطولة الفجيرة التي تعد الوحيدة ضمن التصنيف الدولي G2، لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية على مستوى القارة الآسيوية.

وأضاف أبو شاويش، إن القائمة تضم أبطالاً سبق لهم الفوز بألقاب عالمية، وحققوا العديد من الإنجازات الدولية في البطولات في السنوات الماضية، إضافة إلى نجوم سبق لهم المشاركة في الألعاب الأولمبية. وأشار أبو شاويش إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بعد مرحلة مهمة من الاستعداد بمعسكر دولي شهد العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم العديد من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية، لتوفير فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات للاعبي ولاعبات النادي.

وأشار محمد شعبان عضو الاتحاد الدولي التايكواندو المشرف الفني لأولمبياد باريس 2024 إلى أهمية موعد

ومشاركة اللاعبين في الفجيرة كمحطة إعداد لتصفيات باريس والأولمبياد لافتاً لدور الإمارات الرائد في دعم رياضة التايكواندو.

ختام وتألق

من ناحية أخرى، اختتمت لقاءات بطولة كأس العرب للتايكواندو المفتوحة بنسختها الرابعة، وأظهرت المسابقة ذات النجمة الواحدة (G1)، بمشاركة فاقت 1.306 لاعبين ولاعبات، طبيعة التنافس بين الجميع على خطف المراكز المتقدمة والإثارة المرتفعة مع ظهور أسماء جديدة قدمت نفسها بقوة في البطولة وأبرزهم أبطال مصر وتونس والأردن والسعودية، وتمكن نادي الفجيرة للفنون القتالية من تحقيق إنجاز مميز في بطولة كأس العرب للتايكواندو حيث توج أبطال النادي بذهبيتين و فضيتين و12 ميدالية برونزية.

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