ختام ناجح لـ «دورة غرب آسيا البارالمبية الرابعة» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت بنجاح النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي استضافها نادي الثقة للمعاقين في الفترة من 27 يناير إلى 3 فبراير الجاري.

تنافس في البطولة 513 مشاركاً من 11 دولة، إضافة إلى 454 من اللجان التنفيذية والحكام والمتطوعين، وفي مقدمتها الإمارات البلد المضيف، إلى جانب الأردن، والبحرين، والسعودية، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن، تنافست في 7 رياضات رئيسية هي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، وكرة السلة للكراسي المتحركة، والبوتشيا، ورفعات القوة.

وفي ختام المنافسات، حصد العراق درع دورة ألعاب غرب آسيا الرابعة بحصيلة كبيرة؛ تمثلت في 69 ميدالية ملونة بواقع 36 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني في الترتيب العام الختامي بواقع 73 ميدالية ملونة بواقع 25 ميدالية ذهبية، و23 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية، وحصدت السعودية المركز الثالث برصيد 51 ميدالية ملونة بواقع 17 ميدالية ذهبية، و23 ميدالية فضية، و11 برونزية.

شكر

من جانبه، وجه الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريم للحدث الرياضي الكبير ودعمه المستدام لكل قضايا ذوي الإعاقة في شتى المجالات مضيفاً للوفود المشاركة، نبارك لمن حصد الميداليات ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في المسابقات المقبلة، فأنتم أبطال بكل معنى الكلمة، كما أتمنى أن يكون التنظيم نال إعجابكم لأن من قاموا به كانوا على قدر المسؤولية وبذلوا كل جهدهم من أجل راحة ضيوفنا، فكل الشكر والتقدير لهم ولجميع من ساهم في نجاح هذه البطولة بالرعاية والدعم والمشاركة».

استثمار

وأكد الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، أهمية هذه الدورة التي تعد الحدث الرياضي الأكبر على مستوى دول منطقة غرب آسيا من حيث الرياضات المدرجة وعدد الفعاليات المصاحبة، معرباً عن شكره والتقدير لنادي الثقة لأصحاب الهمم على حسن استضافته لهذه النسخة، آمالاً في أن يكون هذه التجمع استثماراً إيجابياً لتمكين روح الانسجام والترابط والتآخي بين رياضيي منطقة غرب آسيا.

وقال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية: نبارك لحكومة الشارقة واللجنة المنظمة على هذا التجمع لدول غرب آسيا، ستكون هذه الدورة في الذاكرة معنا لفترة طويلة، كونها دورة مميزة شاهدت تنافساً شريفاً قوياً.

تعاون

وأضاف خالد الهاجري، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، إن الدورة أثبتت نجاحها من حيث التنظيم الجيد والمنافسات القوية التي كانت بين الفرق واللاعبين المشاركين، وتابع: نشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتعاون مع جميع الفرق؛ لتحقيق سبل الراحة لكل الوفود، وهذا ليس بجديد على الشارقة ودولة الإمارات.

نجاح

وقال جمال العلوي، رئيس الوفد السوري المشارك في الدورة: «النجاح التنظيمي كان علامة بارزة في الدورة خصوصاً أن الشارقة اعتادت على تنظيم مثل هذه البطولات، وسبق أن استضافت الشارقة النسخة الأولى في خورفكان عام 2017، ونشكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد مع كل الوفود.

وأشار الدكتور ظافر الإبراهيمي، نائب رئيس اتحاد البوتشيا العراقي، إلى أن الدورة شهدت منافسات قوية، وأظهرت وجوهاً جديدة من اللاعبين، وخصوصاً في لعبة البوتشيا، كما شهدت باقي الألعاب تنافساً حقيقياً بين جميع الفرق التي سعت إلى الفوز بالميداليات الملونة.

شركاء

حظيت الدورة برعاية مميزة، إذ تشمل الرعاية الذهبية كلاً من: مصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأصباغ ناشيونال، بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من: شركة المروان للمقاولات، والشارقة للتأمين، وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

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