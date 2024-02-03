ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية 24 لقفز الحواجز..الإيرلندي مايكل بيندر أول المتأهلين لمنافسة الجائزة الكبرى 2

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجز الفارس الإيرلندي مايكل بيندر على صهوة الفرس «اتش اتش اس فورشن» أولى بطاقات التأهل للمشاركة في منافسة جائزة الشارقة الكبرى، برعاية لونجين، وتقام فعالياتها مساء غد الأحد في ختام بطولة الشارقة الدولية 24 لقفز الحواجز 2، ونال بيندر جائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، والتي صمم مسارها بميدان مركز الشارقة للفروسية الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 89 فارساً وفارسة، نجح منهم 32 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، مع وصول الفرسان والخيول إلى قمة جهوزيتهم بعد مشاركتهم في عدد من البطولات الدولية متنوعة التصنيفات بالموسم الإماراتي، ليصبح عامل الزمن مع الأداء النظيف دون خطأ هو الحكم الفصل في ترتيب مراكز الفرسان، ونجح الفارس بيندر في إكمال الجولة في أسرع زمن وبلغ 58.64 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الأردني نصوح كيالي والفرس «ميلونا فان هيت» وأكمل معها الجولة في زمن بلغ 59.68 ثانية، والفارسة الألمانية نيكولا بول توجت بجائزة البطاقة التأهيلية الثالثة على صهوة الجواد «أرلو دو بلونديل» وأنهت معه الجولة في زمن 60.15 ثانية.

سيطرة فرسان الإمارات

عزز فرسان الإمارات مراكزهم المتقدمة، بسيطرتهم على المراكز الأربعة الأولى في منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي صمم مسارها بميدان الصالة المغطاة بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 90 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 39 فارساً وفارسة، وتقدمهم الفارس علي حسين النويس والفرس «سيلين 267» بزمن المرحلة الثانية 30.68 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس سلطان النعيمي والجواد «اتش كيه الشبابي» والزمن 30.93 ثانية، وجاءت في المركز الثالث الفارسة نوادر عمر النابودة مع الفرس «فيرست برنسيس» والزمن 31.57 ثانية، وجاء في المركز الرابع فارسنا مفتاح الظاهري مع الفرس «إيزي نايس».

غريب ليس بغريب

ظفر الفارس السوري الناشىء ليث غريب على صهوة الفرس «جوود لاك» بجائزة الفوز بالمركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر» من فئة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم في حين بلغ ارتفاع الحاجز «الجوكر» 130 سم، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وتنافس فيها 80 فارساً وفارسة، نجح 21 منهم في تجميع كامل النقاط «65 نقطة» ضمن الزمن المسموح، وبفارق التوقيت فاز الفارس السوري ليث غريب، وجمع كامل النقاط في زمن بلغ 44.27 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإماراتية مريم أحمد أهلي وجمعت كامل النقاط على صهوة الجواد «دون جوان زد» في زمن بلغ 48.74 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس السعودي عبد العزيز الأوهلي وجمع النقاط مع الجواد «كلورادو كلاسيكو» في زمن بلغ 52.69 ثانية.

منافسات الشباب

وفاز فارسنا الشاب محمد حمد الكربي والفرس «شانتال» بصدارة المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة، وأقيمت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، والمتصدر أنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 34.57 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية شام الأسد على صهوة الجواد «أورتيماك دو أباييس» وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 35.40 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الكندي فارس عزّوني والجواد «تورانو»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 37.52 ثانية.



جديد المنافسات

قفز إلى الصدارة مسيطراً على المركز الأول مشترك فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مرة مع الفرس «سوبر تروبر» والأخرى مع الفرس «اسبريسو» بعد أن أنهى التمايز مع كل من الفرستين في زمن بلغ 27.20 ثانية، وهي نتيجة نادرة الحدوث يحققها فارس واحد بجوادين في زمن مشترك، وهي النتيجة التي أسفرت عنها المنافسة التأهيلية الثانية لفئة الأشبال بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمواصفات جولة مع تمايز، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وصمم مسارها بميدان الصالة المغطاة، بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، وصعد 7 فرسان إلى جولة التمايز، و5 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وحازت الفارسة القبرصية آنا ليسا شريبانوفا المركز الثالث مع الجواد «دايموند ليغ» وأنهت التمايز في زمن بلغ 29.25 ثانية.

الخيول الصغيرة

من جهة أخرى، تواصلت منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وأقيمت منافستان منها لكل فئة عمرية بمواصفات الجولة الواحدة، ولكن بمسارات يختلف ارتفاع حواجزها، فبينما كانت في المنافسة الأولى على ارتفاع (120 ـ 125) سم حسب العمر، بلغ الارتفاع (125 ـ 130) في المنافسة الثانية، وعلى أن يبلغ ارتفاع الحواجز (125 ـ 135) سم، في نهائي جولة حسم الألقاب والتي ستقام اليوم الأحد، وفيه أيضاً ستقام المزيد من منافسات فئة النجمتين والتي سيكون ختامها بمنافسة جائزة الشارقة الكبرى برعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز