الطائرة والسلة والمبارزة تدشن منافسات «عربية الأندية للسيدات» في الشارقة

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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دشنت فرق الطائرة والسلة والمبارزة صباح اليوم مسابقات وبطولات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

واستهل فريقا سبورتنج المصري، وبيبلوس اللبناني، مشواريهما، في منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بالصورة المثلى، عقب تخطيهما اليوم الافتتاحي بالفوز بالنتيجة ذاتها (3-0)، وحققتها المصريات على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وجاءت للبنانيات على حساب فريق أكاد عنكاوا العراقي.

فيما شهدت منافسات المبارزة تنافساً قوياً بين الفرق العربية الـ 6 المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في إمارة الشارقة في النسخة الـ 7، والمقامة على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وتتواصل يوم غدٍ الأحد، منافسات «كرة الطائرة» بانطلاق مواجهات المجموعة الثانية، في مباراتين تجمع الأولى في العاشرة صباحاً فريقي سلوى الصباح الكويتي، و«دي لاسال» الأردني، على أن تنطلق المباراة الثانية في الثانية عشرة ظهراً وتجمع «تل درة» السوري أمام الشارقة الإماراتي.

بداية قوية وندية

وجاء شوط اللعب الأول مدهشاً خالياً من فترات جس النبض المتوقعة في مثل هذه المباريات الافتتاحية وشهد تقدماً مبكراً وهجوماً ضاغطاً من لاعبات أكاديمية فاطمة بنت مبارك، حيث تقدمن في مستهل الشوط «7-5» لكن نجح فريق سبورتنج في معادلة النتيجة (8-8) ثم يواصل مسيرة التقدم (9-8) ثم (10-8) ثم (11-8) ثم (12-8) لينجح في فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وسط تراجع دفاعي في أداء لاعبات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي أهدر إرسالاً في وقت حاسم أسهم في مواصلة لاعبات سبورتنج في التسجيل واللعب بأريحية، لكن لاعبات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك انتفضن ونجحن في التقدم والتفوق بفارق مريح لتعود للمواجهة نديتها وبات اللعب سجالاً بين الفريقين إلى أن تمكن فريق سبورتنج من حسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة (25-19).

تميز سبورتنج

وجاء شوط اللعب الثاني مشابهاً للشوط الأول من حيث الندية وتبادل التسجيل في بداياته لكن قوة إرسال اللاعبة هدير يسري ودقة اللاعبة سارة طارق في بناء حائط الصد قاد لاعبات فريق سبورتنج لتقدم مبكر (7-1) ثم (8-2) فرضن على إثره سيطرتهن على مجريات اللعب مع الإرسال القوي من اللاعبة هدير يسري الذي أسهم فيارباك لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك وبالتالي خسارة الشوط الثاني الذي كن يعولن عليه في العودة عبر التعادل لتكون النتيجة النهائية في هذا الشوط لمصلحة لاعبات فريق سبورتنج المصري(25-5 ).

نهاية سعيدة

وكان شوط اللعب الثالث بمثابة شوط الحسم لفريق سبورتنج المصري الذي دخله بقوة حتى يحسم المباراة في ثلاث أشواط ويغلق الباب على فريق اكاديمية فاطمة بنت مبارك في قيادة المباراة لأشواط إضافية وتقدم مبكرا (8-4) متبعا تكتيكات الشوطين الأول والثاني في الارسال القوي والتعامل بذكاء في اسقاطات لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك خلف الشبكة مع حائط صد فعال اوقفن به قوة تصويبات وكرات اللاعبة كاسينيا التي حاولت قيادة المباراة لأشواط إضافية لكن التعامل كان حاسماً من لاعبات فريق سبورتنج المصري ليفزن بنتيجة الشوط الثالث (25-10) وتكون النتيجة النهائية لمصلحتهن (3-صفر)

مواجهة ساخنة

لم تخلُ المواجهة الثانية في اليوم الأول من مسابقة الكرة الطائرة من عاملي القوة والحماسة، في ظل تقارب مستويات الفريقين والاحترافية في التعامل مع المباريات القوية، في موقعة كسبتها لاعبات «بيبلوس» بعنصر الخبرة وبثلاث أشواط نظيفة جاءت نتائجها (25-20) – (25-21 ) – ( 25-16)

اكتساب خبرات

مدربة فريق اكاديمية فاطمة بنت مبارك التونسية نعيمة بن عامر أعربت عن سعادتها وتقديرها الكامل لأداء لاعبات فريقها رغم الخسارة بثلاثية، واصفة فريقها بأنه لعب بروح عالية رغم الفوارق الفنية بين الفرقتين حيث يضم فريق سبورتنج خيرة لاعبات المنتخبات المصرية في كرة الطائرة، وتعتبر مثل هذه المباريات فرصة جيدة لإكساب لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك خبرات تنافسية مع فرق قوية، خاصة وأن الفريق مكون حديثاً ويضم لاعبات مواطنات مميزات وخبراتهن تنصب لمصلحة منتخب دولة الإمارات الوطني لكرة الطائرة.

بداية قوية

فيما وصف مدرب فريق سبورتنج المصري أحمد فتحي المباراة بانها «فاتحة خير» لهم في البطولة والمجموعة التي تضم فرقاً قوية وجميعها مرشح للوصول لأدوار جيدة في البطولة لافتاً إلى أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية لما لها من تأثير إيجابي على أداء اللاعبات ومسيرة الفريق في البطولة.

وقالت ليلى محمد سالم محفوظ قائدة فريق سبورتنج المصري: «إن الفوز في المواجهة الأولي يعطيهن دافع لمواصلة التفوق في المواجهات المقبلة واللعب بروح البطل وتحقيق رغبة الجميع في العودة إلى مصر بلقب النسخة السابعة لطائرة الأندية العربية للسيدات».

قرعة متوازنة لـ«طائرة الأندية العربية للسيدات»

وكانت قرعة مسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات قد اسفرت عن مواجهات متوازنة ومباريات مرضية لجميع الفرق المشاركة وعددها «8» فرق، حيث تم توزيعها على مجموعتين وتضم المجموعة الأولى فرق«أكاديمية فاطمة بنت مبارك – سبورتنج المصري- بيبلوس اللبناني -أكاد عنكاوا العراقي» فيما ضمت المجموعة الثانية فرق «سلوى الصباح الكويتي - دي لاسال الأردني - تل درة السوري و الشارقة الإماراتي».

وجاءت القرعة وجدول المسابقة التي أجريت فعاليتها من خلال الاجتماع الفني لمسابقة الكرة الطائرة ظهر أمس الأول الجمعة في فندق أوشيان بخورفكان بحضور ممثلي جميع الفرق المشاركة في البطولة مرضية وعادلة لكل الفرق

انطلاق منافسات المبارزة بـ 6 أندية

شهدت منافسات المبارزة تنافسا قويا بين الفرق العربية الـ 6 المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في إمارة الشارقة في النسخة الـ 7، والمقامة على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، انطلقت منافسات الفردي وسط مشاركة جيدة من اللاعبات ومستويات متميزة وظهرت العديد من المفاجآت خاصة من سلطنة عمان، وسوف تقام مساء اليوم (الأحد) على فترتين صباحية ومسائية منافسات الفرق، وبعد يتم تتويج البطلات (فردي وفرق) في الأسلحة الـ 3 التي يتنافسن فيها وهي«السابر، الفلوريه، والإيبيه»، وسيقوم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات، الإماراتي والعربي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بتتويج بطلات العرب.

مستوى متميز

من جانبه عبر التونسي زياد فرياني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للمبارزة عن سعادته بما شاهده من ترتيبات وتجهيز لإقامة المنافسات اللعبة قائلا:«الغالبية العظمى من الأندية المشاركة من منطقة الخليج والفرق الـ 6 بينها لاعبات على مستوى متميز للغاية عربيا، لديهن تصنيف على مستوى العرب والخليج، وأنه يتواجد بهذه النسخة 6 حكام دوليين من البحرين وحكمتين من الامارات وتم الاستعانة بحكام محايدات من مصر وسوريا».

عدد الأندية

وعن عدد الأندية قال:«عدم تواجد لاعبي أندية من تونس والجزائر والمغرب ومصر، جاء بسبب أن لاعبات هذه الدول تستعد وتشارك خلال الفترة المقبلة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة، وبالتالي لم يكن التوقيت مناسباً لهن للتواجد معنا في النسخة العربية السابعة، والبطولة الحالية تعتبر استثنائية لعدم مشاركة الأندية العربية الكبيرة».

التونسية إيناس بوبكري

وعن مستوى المبارزة العربية قال رئيس اللجنة الفنية:«لدينا حضور جيد، خاصة من القارة الأفريقية من تونس ومصر، ولا ننسى التونسية إيناس بوبكري الحاصلة على برونزية»ريو«بالبرازيل، وهناك في مصر بطلات عالم في الناشئات وتصنيف عالمي مشرف للغاية، وهذا مؤشر إيجابي للغاية بتطور المبارزة العربية عالميا على صعيد السيدات».

المنافسة شرسة

وقال زياد فرياني:«في منطقة الخليج صعوبة اللعبة تأتي من أن هناك بطلات عالم من قارة آسيا في اليابان والصين وهونج كونج، لذلك فإن المنافسة شرسة للغاية، ويمكن وصفها بـ»المنطقة الصعبة«، ومع ذلك فإن المستوى الخليجي يتحسن كثيرا».

جهد كبير

وأضاف:«المبارزة تحتاج إلى جهد كبير، وليست لعبة يمكن صناعة أبطال فيها بين يوم وليلة، ولكن تحتاج إلى سنوات واحتكاك وتكوين خبرات مختلفة، وبالتالي فهي جهد لابد أن يستمر لسنوات لنرى المنتج الجيد فيما بعد، ولم تعد الهواية تُفيد في هذه الرياضة، بل يجب التحول فيها إلى الاحتراف الكامل، أو نصف الاحتراف لصناعة بطلات وأبطال لمستقبل اللعبة المتطور للغاية على المستوى الدولي».

"الفحيص الأردني" يفتتح حملة الدفاع عن لقبه السلة

افتتحت حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني، حملة الدفاع عن لقبهن في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بفوزهن على فريق نادي الفتاة الكويتي بنتيجة (95-78)، في مباراة جمعتهما اليوم (السبت) على صالة نادي البطائح بالشارقة.

الرميات الثنائية

وبانت أفضلية سيدات الفحيص واضحة على صعيد نسب النجاح عن الرميات الثنائية التي أتاحت لهن التفوق بنسبة نجاح بلغت 51.3% مقارنة باكتفاء لاعبات الفتاة الكويتي بنسبة نجاح عن هذه الرميات اقتصرت على 46.2%، كما تألقت الأردنيات على الجانب الدفاعي، خاصةً على صعيد "المتابعات" أو الكرات المرتدة عن السلة، بنجاحهن في تسجيل إجمالي 49 متابعة (33 دفاعية و16 هجومية)، متفوقات في هذا الجانب على الكويتيات اللواتي اقتصرت متابعات لاعباته من الناحية الدفاعية على 31 التقاط ناجح للكرة المرتدة عن السلة، و11 من الناحية الهجومية، وإجمالي 42 متابعة.

الأفضلية المطلقة

وعرفت لاعبات الفحيص كيفية حصد فوزهن بالمباراة بنيلهن الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (23-19 و32-13)، فيما لم تنجح لاعبات نادي الفتاة الكويتي بالعودة بنتيجة المباراة رغم نيلهن الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع (23-19 و23-21).

الدور التمهيدي

ويواصل الفريقان يوم غدٍ استكمال مباريات الدور التمهيدي، حيث يخوض نادي الفتاة الكويتي ثاني مبارياته في هذا الدور بلقاء الوافدات الجدد فريق الثورة السوري، في مباراة تقام عند الساعة الواحدة ظهراً، وتتبع في الثالثة ظهراً بلقاء فريق نادي الفحيص الأردني أمام العاصمة السعودي.

سبعة أندية

ويذكر أن منافسات كرة السلة في الدورة تقتصر على سبعة أندية، تخوض فيما بينها الدور التمهيدي الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر في ختامه عن منح صاحبي المركزين الأول والثاني التأهل حصراً للمباراة النهائية، فيما سيحظى الفريقان اللذان انهيا التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، التواجد مجدداً في اليوم الختامي للدورة للمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، والظفر بالميدالية البرونزية.

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