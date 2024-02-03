أبو ظبي وغنتوت يتنافسان على كأس "دولية الإمارات" للبولو غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم غداً بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتنافس فريقا أبو ظبي بولو وغنتوت بولو على اللقب في إعادة لمشهد النسخة الماضية الذي شهد فوز غنتوت بولو بفارق نصف هدف.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو بفوزه على فريق بن دري بولو 10.5 -3 ، فيما بلغ فريق غنتوت بولو النهائي بفوزه على فريق لامار بولو 10- 9.

وتشهد المباراة النهائية إقامة فعاليات متنوعة ضمن البرنامج الذي أعلنته اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتبدأ الفعاليات بالعروض الترفيهية والقرية التراثية، كما تم تخصيص منطقة ترفيهية للأطفال.

ويقام على هامش فعاليات اليوم الختامي نهائي بطولة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو بملعب سلطان بن زايد بين فريقي " AM بولو" و"بهنسالي بولو"، تعقبها المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية ،ثم تقام بعد ذلك مراسم التتويج وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز