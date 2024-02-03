تألق البراعم في انطلاقة بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو

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تصدرت أكاديمية UAEJJ Arena منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي انطلقت اليوم في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة واسعة لفئتي البراعم والأشبال، وسط حضور جماهيري غفير، فيما حل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية في المركز الثالث.

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من عمر (4 – 13) عاماً، في خطوة تعكس استراتيجية الاتحاد في استقطاب المواهب من الفئات السنية الصغيرة، ومنحهم الفرصة للظهور في مثل هذه الاستحقاقات الرياضية، والاحتكاك مع لاعبين من خلفيات وخبرات مختلفة، ما يسهم في إكسابهم الخبرة، واستدامة تطورهم في رياضة الجوجيتسو.

وتنطلق غداً السبت منافسات فئتي الشباب والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

ريادة

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالأداء المتطور والموهبة المتنامية لصغار وبراعم الجوجيتسو، وتمتعهم بالروح العالية على البساط، وقال: الأداء البطولي للصغار بداية مبشرة لموسم استثنائي، كما أن الاستثمار الناجح في الفئات السنية الصغيرة وإفساح المجال أمامها للمشاركة في البطولات الاحترافية من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ الريادة العالمية للإمارات في رياضة الجوجيتسو.

دور

ونوّه الظاهري بالدور المحوري للعائلات في تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة، ودفعهم إلى المشاركة في البطولات والمحافل المختلفة، بما يواكب توجهات الاتحاد ويدعم خططه على صعيد الكشف عن المواهب الصاعدة، لافتاً إلى أن دورهم يتخطى حدود الدعم والتشجيع من المدرجات إلى غرس قيم الانضباط والالتزام ومواجهة التحديات في كل نزال يخوضه الأبناء.

استدامة النجاح

وأضاف: التركيز على الفئات السنية الصغيرة من أبرز ملامح ومرتكزات استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاستدامة النجاح في تطوير الرياضة، والكشف عن المواهب وبناء جيل من الأبطال، وعندما يبدأ البراعم والأطفال أولى خطواتهم على البساط، فإنهم يكتسبون قيم الرياضة الأساسية كالثقة بالنفس والانضباط والقدرة على التحمل ويخطون بثبات نحو تحقيق مسيرة احترافية متميزة، ويساهمون في تأسيس مجتمع رياضي مزدهر.

ندية وحماس

تميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بالحماس والندية على البساط وسط هتافات الجماهير والعائلات التي حضرت لتشجيع أبنائها، وأشادت العائلات بالمبادرات المميزة للاتحاد التي تستثمر في الجيل الصاعد وتستشرف المستقبل عبر تنظيم البطولات والمعسكرات التدريبية ذات المعايير العالمية التي تساعد الأبناء على التقدم في الرياضة.

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