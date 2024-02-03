فعاليات متنوعة في كرنفال «يوم دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جزر دبي، اليوم وغداً، أجواء رياضية بحرية مبهجة مع انطلاق فعاليات كرنفال «يوم دبي البحري»، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية .

ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم بشعار «قصص لا تنسى».

وتحتضن شواطئ جزر دبي، المعلم الحضاري في الواجهة البحرية لإمارة دبي، التابع لشركة نخيل، حدث «يوم دبي البحري» للعام الثاني على التوالي، حيث يجمع على مدار يومين محبي الرياضات البحرية والجمهور في أجواء محفزة بين المنافسات الرسمية والفعاليات المجتمعية.

وتبدأ اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات «كايت سيرف»، التي ينظمها بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات، يتقدمهم نجوم منتخبنا الوطني.

ويتضمن برنامج المنافسات في بطولة دبي المفتوحة 2024 التنافس على ألقاب أربع فئات، منها فئتان اليوم؛ الأولى توين تيب (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، والثانية الاستعراض الحر (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، بينما تستكمل مراحل البطولة غداً عبر فئة هايدروفويل (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، إضافة إلى وينيغ فويل (رجال وسيدات ومواطنون).

كما تقام ضمن الفعاليات سباقات مجتمعية تنافسية في عدد من الأنشطة البحرية، مثل قوارب التجديف كاياك وألواح التجديف واقف لمختلف المراحل والفئات، إلى جانب قرية خاصة باليوم تشمل عدداً من الفعاليات الترفيهية للجمهور وأجنحة الطعام، إضافة إلى ركن الأكلات الشعبية للجمهور والمشاركين.

ترحيب

ورحب محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع الرياضيين المشاركين في «يوم دبي البحري»، متمنياً التوفيق للمتسابقين والمتسابقات في بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف»، التي تقام على مدار يومين، وتشمل 4 فئات متنوعة، والجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

إضافة، ومحبي الرياضات البحرية ممن يرغبون في المشاركة في سباقات ألواح التجديف واقف وقوارب.

وقال محمد سيف المري إن اللجنة المنظمة ظلت تراقب الأحوال الجوية وتأثيرها في استقرار حالة البحر من أجل إنجاح الحدث، مؤكداً أن هذه الأجواء تناسب بشكل كبير منافسات بطولة الإمارات لألواح التزحلق على الماء بالمظلات، وتزيد من حظوظ التنافس بين المشاركين والمشاركات، ما يجعل المنافسة تزداد سخونة.

وقررت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2024- ومنافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2024، وذلك بسبب الأحوال الجوية، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً.

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