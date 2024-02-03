«دبي الرياضي» و«ديزرت فايبرز» يطلقان مبادرة للاستدامة بالملاعب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلق مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز مبادرة لتحقيق الاستدامة في الملاعب والفعاليات الرياضية بدبي، وتنظيم مباراة الاستدامة لفريق فايبرز للكريكت في استاد دبي الدولي اليوم.

وتدشين برنامج مدرسي للتعريف بالاستدامة ورياضة الكريكت في جميع المدارس بدبي بالتعاون مع شركة سبورتس سبيرت للفعاليات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأفرام غليزر مالك فريق ديزرت فايبرز الذي ينافس في بطولة دي بي ورلد العالمية للكريكت تي 20، وفيليب أوليفر الرئيس التنفيذي للفريق، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المدراء التنفيذيين في أندية دبي ومنظمي البطولات الرياضية في دبي.

سيسلط التعاون بين مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز الضوء على أنشطة الفريق، حيث سيتم تنظيم مباراة الاستدامة التي ستقام على استاد دبي الدولي اليوم والتي ستتضمن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في الملعب لأول مرة، وستشهد المباراة، أمام عمالقة الخليج، إعادة للمباراة النهائية للبطولة الافتتاحية عام 2023، وستقام المباراة بحضور إدارات الاستدامة لأكثر من 80 شركة إماراتية.

ويهدف التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز أيضاً إلى دمج جميع الألعاب الرياضية، وليس لعبة الكريكيت فقط، في رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الاستدامة، كما سيتم عقد أول قمة للاستدامة في الرياضة وحفل لتوزيع الجوائز بحضور أفرام جليزر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل القمة في وقت لاحق.

جهود مشتركة

وقال سعيد حارب: «اليوم نلتقي لتوحيد الجهود بين مجلس دبي الرياضي وفريق«ديزرت فايبرز» من أجل تعزيز الاستدامة في الرياضة من أجل مستقبل الوطن والعالم، حيث تحتل الاستدامة مكانة كبيرة في نهج الحكومة الرشيدة .

وكذلك في عمل المجلس وتعد في مقدمة أهدافنا ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي 2024 - 2033، كما تحتل مكانة كبيرة في فريق«ديزرت فايبر»، ويسرنا أن نعلن عن توحد جهودنا مع هذا الفريق المتميز لدعم تطبيقات الاستدامة في ملاعبنا وبطولاتنا الرياضية، وتتضمن المبادرة أيضاً حملات توعية وتطبيقات عملية لجعل بطولاتنا ورياضتنا مستدامة وصديقة للبيئة».

وأضاف حارب: «تم تنظيم بطولات دولية في دبي طبقت معايير الاستدامة من بينها بطولة الجولة الأوروبية للغولف – الطريق إلى دبي، وكذلك سباق SAIL GP، واليوم سيتم إضافة بطولات جديدة في الكريكت بالتعاون مع»ديزرت فايبرز«.

كما سنعمل مستقبلاً على توسعة المبادرة لتشمل بطولات أخرى ومنشآت رياضية متعددة في مختلف الرياضات، ونحن حريصون على نشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانتها في المجتمع من أجل صحة وسعادة الجميع، ونحن حريصون كذلك على أن تكون للرياضة مساهمتها الفاعلة في مستقبل أخضر لكوكب الأرض كي ننعم جميعاً بحياة صحية وسعيدة لنا وللأجيال المقبلة».

وتعليقاً على التعاون بين ديزرت فايبرز ومجلس دبي الرياضي، قال أفرام غليزر مالك ديزرت فايبرز: هذا يوم فخر لنا، ويوم تاريخي لفريق ديزرت فايبرز، بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستدامة في الرياضة، حيث يملك مجلس دبي الرياضي نهجاً متميزاً، ويسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة ذات الأهمية الكبيرة لكي نرسم سوياً طريقاً لتحقيق الاستدامة الرياضية يتعبه الآخرون.

وقال فيليب أوليفر، الرئيس التنفيذي لفريق ديزرت فايبرز:إن تعاوننا هو مزيج مثالي بين مؤسستين رياضيتين لهما أهداف مشتركة هي تسريع وتيرة الاستدامة في الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، والمساهمة في تحقيقها لتكون مستقبل الحركات الرياضية في العالم، ونحن في فريق ديزرت فايبرز ندرك أن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي سيمكننا من إحداث تأثير إيجابي في المجتمع .

مما يساعد في حماية البيئة من خلال ممارسة الرياضة والاستمتاع بها حالياً وفي المستقبل، إن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي في مجال الاستدامة هو تعاون منطقي لكلا الطرفين، ومن خلال تعاوننا معاً، سنعمل على إحداث تغيير ملموس من أجل الاستدامة في الرياضة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أتقدم بخالص شكرنا لشريكنا المحلي، سبورتس سبيريت للفعاليات، لتسهيل هذا التعاون المثير.

وأعرب سيف محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سبورتس سبيريت للفعاليات، عن فخره الكبير بكونه جزءاً من التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز لدعم الاستدامة في الرياضة.

وقال:تتشرف سبورتس سبيريت للفعاليات بتسهيل هذا الجهد التعاوني، حيث نعمل كممثل رسمي لديزرت فايبرز في دولة الإمارات ، ونهدف معاً إلى إحداث تغيير إيجابي وإرساء سابقة للممارسات الواعية بيئياً في مجال الرياضة.

وأصبح ديزرت فايبرز أول فريق رياضي مقره دبي ينضم إلى إطار الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، لذلك حرص مجلس دبي الرياضي على دعم مبادرة الفريق.

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