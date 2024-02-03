قرعة «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تقام، اليوم السبت، قرعة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تنطلق في نسختها الثانية بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

يشارك في البطولة نخبة من أبرز لاعبات التنس على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة من المصنفات العشر الأوائل ضمن التصنيف العالمي لمحترفات التنس، في مقدمتهن نعومي أوساكا وإيما رادونكانو بطلتا الجراند سلام.

واللتان تم دعوتهما للمشاركة في المنافسات ببطاقة «وايلد كارد»، إلى جانب الكازاخية يلينا ريباكينا، والنجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالمياً، واليونانية ماريا ساكاري، واللاتفية يلينا أوستابينكو، وباربورا كريتشيكوفا من التشيك، والبرازيلية بياتريس حداد المصنفة الـ11، إذ تتطلع اللاعبات إلى الفوز بلقب البطولة ورفع الكأس في أبوظبي على خطى السويسرية بليندا بينسك حاملة لقب النسخة الأولى.

كما تضم قائمة المشاركات في منافسات البطولة السعودية يارا الحقباني وللمرة الأولى في تاريخها، حيث تعد الحقباني أول لاعبة سعودية على الإطلاق تفوز ببطولة تنس للمحترفات في عام 2022 عندما فازت على تمارا إرماكوفا لتحصد لقب بطولة مدينة عيسى في البحرين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن انضمام النجمة الصينية وانغ شي يو التي وقع الاختيار عليها لتكون صاحبة بطاقة الدعوة الأخيرة في القرعة الرئيسية، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في الفردي، وبطلة منافسات الزوجي للناشئين في ويمبلدون.

وتنطلق مباريات البطولة بالتصفيات التأهيلية، وتستمر لمدة يومين، فيما تبدأ مباريات دور الـ32 اعتباراً من بعد غد الاثنين.

وتستهل النجمة التونسية العربية، أنس جابر، مبارياتها في البطولة يوم الأربعاء المقبل من دور الـ16 بعد أن جنبتها القرعة الأدوار التمهيدية ودور الـ32. وتشارك أنس جابر أيضاً في منافسات الزوجي بجانب اللاعبة نعومي أوساكا الحائزة على أربع بطولات جراند سلام، وذلك للمرة الأولى تلعب فيها النجمتان جنباً إلى جنب.

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