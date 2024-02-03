الإمارات والعراق في نهائي سلة الكراسي في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: الشارقة - البيان

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تأهل منتخب الإمارات لكرة السلة للكراسي المتحركة، للمباراة النهائية في منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، بعد تغلبه على المنتخب البحريني في مباراة قوية ومثيرة بنتيجة 57-42، ليقابل المنتخب العراقي الذي فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 59-40، في البطولة التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، يتنافسون في 7 رياضات.

ويواصل العراق تصدره للترتيب العام للدورة، بواقع 34 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و8 برونزيات، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ23 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث بـ17 ميدالية ذهبية و22 فضية و9 برونزيات، ونالت البحرين 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و18 ميدالية برونزية.

وحصدت الأردن 6 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و3 برونزيات، وحققت سلطنة عمان 5 ميداليات ذهبية، و11 فضية و7 برونزيات، وحصدت سوريا 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات، وفازت قطر بـ4 فضيات و3 برونزيات، وحقق لبنان فضيتين وبرونزية.

وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، حقق المنتخب السعودي 8 ميداليات ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، كما حقق المنتخب العراقي 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية، ونال المنتخب السوري ميدالية فضية وأخرى برونزية، وفاز المنتخب الأردني بميدالية ذهبية، وميدالية برونزية.

أما في منافسات كرة الهدف فحقق المنتخب الأردني فوزاً على قطر بنتيجة 10-5، ليصعد لمواجهة المنتخب العراقي في النهائي بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 11-5.

واستقبل الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرابعة من ألعاب غرب آسيا البارالمبية، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، وعبد العزيز محمد العنزي وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة والشباب، اللذين تفقدا مواقع المنافسات المختلفة.

ورفعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على كل ما قدمه سموه من دعم لأصحاب الهمم، معربة عن سعادتها بالتواجد في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وموضحة أنّ الإمارات والشارقة بشكل خاص أصبحت تحتضن البطولات والألعاب الخاصة بأصحاب الهمم، في ظل ما توفره لهم الشارقة من تسهيلات كبيرة.

وقالت: «كل الشكر لنادي الثقة ومجلس إدارته على استضافته مثل هذه البطولات العالمية والإقليمية وتوفيره كل التسهيلات لكل الوفود واللاعبين». من جانبه أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنّ الشارقة تحتل مرتبة عالمية متقدمة في تنظيم البطولات الدولية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم، لتحقيق أرقام جديدة وتأهيلية للمنافسات البارالمبية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين والمتسابقين.

ومشيداً بالتواجد الإعلامي لتغطية الدورة. بدوره أعرب عبدالعزيز محمد العنزي، وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة والشباب بالمملكة العربية السعودية، عن فخره بالمستويات التي قدّمها جميع اللاعبين المشاركين على مدار أيام البطولة وخصوصاً اللاعبين السعوديين والتزامهم وحرصهم على إثراء البطولة من خلال النتائج المميزة، وتحقيقهم أكثر من 40 ميدالية مختلفة.

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