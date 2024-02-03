مواجهتان في «دوري اليد» بختام الجولة الرابعة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام، اليوم، مباراتان في ختام الجولة الرابعة في الدور التمهيدي بدوري رجال اليد، في صراع على الصدارة بلقاء مليحة مع ضيفه فريق الجزيرة، وحلول شباب الأهلي ضيفاً على الوصل.

وبعقر داره ينشد فريق مليحة اعتلاء قمة المسابقة من بوابة ضيفه فريق الجزيرة، وسيخوض أصحاب الأرض المباراة بطموح مواصلة مسيرتهم الناجحة بالمسابقة، التي وضعتهم حتى الآن بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وفي حال الفوز المنتظر سيعتلي القمة في ظل غياب فريق العين المتصدر 9 نقاط عن الجولة، وفي الوقت نفسه سيسعى فريق الجزيرة للعودة للعاصمة بالفوز، خاصة أن موقعه الحالي برصيد 6 نقاط وضعه بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، ليقترب كثيراً بالمنافسة على الصدارة.

وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الوصل وشباب الأهلي، حيث ينشد فريق شباب الأهلي التقدم بسلم الترتيب العام والمنافسة على الصدارة، حيث يدخل المباراة برصيد 6 نقاط مطارداً العين المتصدر برصيد 9 نقاط، وفي الوقت نفسه سيسعى فريق الوصل لفوز من أجل تحسين موقعه الحالي بسلم الترتيب العام، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز