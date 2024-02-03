كأس دبي الفضية للبولو تختتم اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تختتم، اليوم، منافسات بطولة كأس دبي الفضية 2024 للبولو؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية. وتجمع المباراة النهائية بين فريقي «الإمارات» و«الحبتور» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وتسبق المباراة الختامية إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي «بنجاش» و«ذئاب دبي كافو».

وأشاد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بالفرق الأربعة المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من البطولة، مهنئاً إياها بالمستوى المتميز الذي قدمته خلال البطولة، منوهاً إلى أنه يعكس التطور الذي تشهده اللعبة بالدولة عامة والبطولة بشكل خاص، مضيفاً أن هذا النجاح يعود إلى تعاون الأندية والفرق مع اللجنة المنظمة وتضافر جهود الجميع.

كما أعرب الحبتور عن أطيب أمنياته للفرق الأربعة المشاركة في مباراتي الختام اليوم بالتوفيق والنجاح في تقديم عروض ترضي به طموحاتها وتسعد جماهير اللعبة التي حرصت وتحرص على الحضور.

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