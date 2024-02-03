ليلى المرزوقي بطلة «الإسطبلات» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «شافيك دارابي» لإسطبلات الكمدة على لقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية في أبوظبي، في افتتاح مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، وحققت زمناً قدره 3:55:56 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد الحمادي مع الجواد «أي أر أردوز» لإسطبلات الخليج.

بينما حلت بثينة الرضا على صهوة «جولاينتي» لإسطبلات زعبيل 3 بالمركز الثالث.

نظم السباق اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة 187 فارساً وفارسة، وقام بتتويج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني.

سباق السيدات

ويقام اليوم سباق السيدات لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى بالأعلام البرتقالية 30.1 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 31.3 كلم، والثالثة بالأعلام البيضاء 20.2 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة بالأعلام الخضراء 20.3 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز