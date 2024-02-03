مصر تتصدّر «عربية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تصدّرت مصر ترتيب منافسات بطولة كأس العرب للتايكواندو المفتوحة بنسختها الرابعة، المقامة في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بإحرازها 5 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، تلتها تونس بـ 5 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، ثم الأردن بذهبيتين و4 فضيات و7 برونزيات، وحصل لاعبو الإمارات على 7 ميداليات «فضية و6 برونزيات».

وأسفرت النتائج الفردية لليوم الأول عن فوز عمر ياسر من فلسطين بالميدالية الذهبية لوزن تحت 58 كلغم، ونال محمد السيد «مصر» الميدالية الفضية، وتقاسم حاتم بن رحو «المغرب» وعبدالكريم المشوخي «السعودية» الميدالية البرونزية، وفاز بذهبية وزن تحت 63 كلغم زيد الحلواني «الأردن»، ونال التونسي محمد الجندوبي الميدالية الفضية.

واللبناني رالف هنيني الميدالية البرونزية، وأحرز عمر شرقي من مصر ذهبية وزن تحت 68 كلغم، ونال أيوب عمراني «تونس» الفضية، وفيصل سعيدي «المغرب» البرونزية.

وفي وزن 74 كلغم توج جاسر عويني من تونس بالذهبية، ونال حازم حسام الدين من مصر الفضية، ومحمد عثمان من الأردن البرونزية.

وفاز أحمد المولد من السعودية بذهبية وزن تحت 80 كلغم، ونال صالح الشرباتي «الأردن»، الفضية، وأحمد بن بكرايا «المغرب» البرونزية، وتوج معتز ايفاوي من تونس بذهبية، وزن تحت 87 كلغم، ونال فهد عمار «الأردن» الميدالية الفضية، وإلياس العسالي «الإمارات» البرونزية.

وفي وزن فوق 87 كلغم نال عبدالله عصام من مصر الذهبية، وراي راهي «لبنان» الفضية، ومسلم السعد «الإمارات» البرونزية.

وفازت ليلى حمدي من مصر بذهبية فئة الإناث تحت وزن 46 كلغم، ونالت عائشة أحمد «الإمارات» الميدالية الفضية، وأميمة حارب «سلطنة عمان» البرونزية، ونالت عهود بن عون من تونس ذهبية وزن تحت 49 كلغم، وفاطمة كلاودة «البحرين» الفضية، وندى فرهود «سلطنة عمان» البرونزية، وفازت دنيا أبو طالب من السعودية بذهبية وزن تحت 53 كلغم.

وماريلا أبو حبيب من لبنان الفضية، وآية بورشية من المغرب البرونزية، وفي وزن تحت 62 كلغم نالت وفاء مشقوني من تونس الذهبية، وخولال ميريمي من المغرب الفضية، وبسنت فؤاد من الإمارات البرونزية.

وأحرزت راما أبو الرب من الأردن ذهبية وزن تحت 73 كلغم، وأميمة بوامه من المغرب الفضية، وآية إبراهيم من الإمارات البرونزية، ونالت تقى شعبان من مصر ذهبية وزن فوق 73 كلغم، وفرح مجدي من المغرب الفضية، وسلمى الخطبي من الإمارات البرونزية.

اجتماع

من ناحية أخرى يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، برئاسة إدريس الهلالي اجتماعاً اليوم على هامش البطولة، لمناقشة العديد من الموضوعات، التي تهدف إلى تعزيز بطولات التايكواندو عربياً.

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