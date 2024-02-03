خورفكان والبطائح في «بلاي أوف» الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يحلّ البطائح ضيفاً على خورفكان، في السابعة والنصف من مساء اليوم، في ثاني مواجهات «بلاي أوف» دوري كرة قدم الصالات.

وكان البطائح فاز بركلات الترجيح 6 - 5 في المواجهة الأولى التي جرت على أرضه الثلاثاء الماضي، وفي حال فوزه الليلة يتوج بطلاً، أما فوز خورفكان يحيل حسم اللقب لمباراة فاصلة يوم 6 الجاري بصالة نادي خورفكان.

وأكد الدكتور عبدالله الشحي مشرف عام حكام كرة الصالات، إن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة اليوم يضم الحكم الدولي أحمد الغيص وعلي موسى وناصر المرزوقي وحسن الحمادي حكماً ميقاتياً ونجاة حسن حكماً خامساً وأحمد السلامي مقيماً.

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