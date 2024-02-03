إعلان قائمة «أبيض الشاطئية» للمونديال الخميس

المصدر: دبي - البيان

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يعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، الخميس المقبل، قائمة المنتخب النهائية المكونة من 12 لاعباً، للمشاركة في كأس العالم للشاطئية «الإمارات 2024»..

وذلك عقب مباراة المنتخب الودية أمام نظيره البيلاروسي المقررة في اليوم ذاته.

ويخوض «أبيض الشاطئية» حالياً، المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده لمنافسات «مونديال الشاطئية»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، على ملعب البطولة الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً.

وأوضح بدر حارب مدير منتخبنا أن الهدف من المباريات التجريبية قبل انطلاق المونديال هو تدعيم النواحي التكتيكية ووضع اللمسات النهائية على طريقة أداء المنتخب خلال منافسات كأس العالم وقال:

المباريات فرصة إعداد قوي من خلال الاحتكاك مع مدارس كروية ذات طابع مميز على خريطة كرة القدم الشاطئية، مثل المنتخبين الروسي والبيلاروسي أصحاب الأداء القوي، علاوة على أن تجربة المنتخب المكسيكي هي محاكاة للمواجهة المنتظرة أمام منتخب الولايات المتحدة في مرحلة المجموعات في ظل تقارب المستويات بينهما.

وتضم المجموعة الأولى في المونديال، منتخبات الإمارات ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا، ويفتتح منتخبنا منافسات البطولة بمواجهة نظيره المصري يوم 15 الجاري. وأكد مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز سيقلص قائمة المنتخب إلى 12 لاعباً فقط، وفق لوائح البطولة.

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