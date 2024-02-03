منتخب الأثقال يبدأ مشوار «آسيوية طشقند»

المصدر: طشقند - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات البطولة الآسيوية لرفع الأثقال، التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند حتى 10 فبراير الجاري، بمشاركة منتخب الإمارات.

وتبدأ زهرة الهاشمي لاعبة المنتخب المشاركة اليوم في منافسات وزن 49 كجم، فيما يشارك منذر الجسمي في وزن 67 كجم بعد غدٍ، تليه في اليوم التالي الثلاثاء تشارك فاطمة ناروئي بوزن 64 كجم، ثم زميلتها مي المدني بوزن 71 كجم الأربعاء المقبل، وعيسى البلوشي في وزن 89 كجم الخميس المقبل.

ويشارك اللاعبان عز الدين الغفير في وزن 109 كجم ومؤيد النجار فوق وزن 109 كجم في اليوم الختامي للبطولة السبت المقبل.

وقالت شيخة الكعبي عضو اللجنة النسائية في اتحاد رفع الأثقال: «المشاركة في البطولة القارية مهمة جداً وأهدافنا واضحة وهي رفع المستوى التنافسي للاعبي ولاعبات المنتخب وتحقيق أرقام جديدة، ونتطلع إلى انطلاقة جيدة في الأوزان الخفيفة عبر زهرة الهاشمي وندرك جيداً قوة التنافس بوجود نخبة الرباعين الآسيويين لكن ثقتنا كبيرة في المنتخب وعناصره».

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