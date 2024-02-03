900 سباح وسباحة ببطولة الكأس في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينظم اتحاد السباحة البطولة التنافسية الثانية، ضمن كأس السباحة، التي تقام بمشاركة 900 سباح وسباحة من 41 نادياً وأكاديمية خاصة، اليوم وغداً.

وذلك في مجمع حمدان الرياضي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأكاديمية إيبكيس الرياضية.

وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة أن البطولة حلقة من سلسلة كأس السباحة، وتهدف إلى دعم رؤية الاتحاد، التي تعمل على تقديم فرص للتطوير المستمر، ودعم مجتمع السباحة، ورفع الكفاءة الفنية للسباحين، وأضاف أنه تم تصميم هذه البطولة للسباحين، الذين يتنافسون بانتظام، ويحتاجون إلى كسب المزيد من الخبرة في البطولات، لبحث التواجد في البطولة العالمية.

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