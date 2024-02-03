المرحلة الأخيرة لدوري «القوس والسهم» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق، اليوم، المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري الإمارات للقوس والسهم 2023 - 2024، على ملاعب أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، بمشاركة 169 لاعباً ولاعبة يتنافسون على المراكز الأولى في القوس المحدب والمركب.

وتستكمل منافسات هذه المرحلة يوم غدٍ في ملاعب الأكاديمية بتتويج الفائزين في منافسات اليوم الختامي.

وتم تخصيص منافسات اليوم الأول لفئة أصحاب الهمم وتحت 12 و15 سنة، فيما تقام منافسات اليوم الثاني لفئة الكبار وتحت 18 و21 سنة.

ويتكون الدوري من 4 مراحل، وسيتم اختيار قائمة أولية خلال هذه البطولة لتمثيل المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة أبريل المقبل.

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