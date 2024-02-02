«الإمارات للدراجات المائية» و«الفلاي بورد» تنطلقان اليوم

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تنطلق اليوم بطولتا الإمارات للدراجات المائية، والفلاي بورد، اللتان ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتضمن المهرجان، الذي انطلق في 25 يناير الماضي ويختتم يوم غدٍ، العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية والحديثة.

وتشتمل منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية على 11 فئة، هي: فيتيرانس جي بي 2، وواقف ناشئين جي بي 3.3، وواقف ناشئين جي بي 3.2، وواقف ناشئين جي بي 3.1، والاستعراض الحر، وواقف جي بي 2، واقف جي بي 1، وجالس جي بي 4 سبارك، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 1.

وتقام المنافسات على فترتين؛ صباحية لجولات الفئات المختلفة، ومسائية للاستعراض الحر.

إقبال كبير

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الأندية والأكاديميات ومشاركات فردية من داخل الدولة وخارجها، ليتجاوز العدد 70 متسابقاً من نجوم الإمارات، ومن الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بجانب متسابقين من الدول الأوروبية، أبرزها بريطانيا، والدول الآسيوية وأمريكا الجنوبية.

وتستقطب بطولة الفلاي بورد العديد من المتسابقين الذين يتنافسون على تقديم أفضل الاستعراضات بمهارة عالية، ويمنح كل متسابق فترة زمنية لتقديم استعراضه، وفق المعايير المطلوبة، ليقوم فريق المحكمين بمنحه تقييماً بالدرجات على ما قدمه، وإصدار النتائج النهائية.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي، أن مسابقات الرياضات الحديثة المختلفة التي تقام في الدولة تزايد انتشارها وارتفعت أعداد المشاركين فيها.

وقال إن بطولة الإمارات للدراجات المائية مسابقة عريقة قدمت العديد من أبطال الإمارات إلى العالم، من خلال التفوق في البطولات المحلية ليرتقوا إلى البطولات العالمية، ويعد راشد الملا، بطل العالم في الاستعراض الحر، مثالاً يحتذى في هذه الرياضة.

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