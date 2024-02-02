في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024..حاملات اللقب "الفحيص الأردني" يدشن "السلة" بلقاء "الفتاة الكويتي"

المصدر: الشارقة - البيان

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تدشن حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني بلقائهن في الحادية عشرة صباح اليوم (السبت) فريق نادي الفتاة الكويتي، حملة الدفاع عن لقبهن في مسابقة كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة.

وتأتي مسابقة كرة السلة التي تقام على صالة نادي البطائح الثقافي الرياضي، ضمن ثمانِ ألعاب، تتضمنها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في دورتها السابعة.

وأقيمت أمس (الجمعة) في فندق "كورال بيتش" بإمارة الشارقة، مراسم قرعة منافسات كرة السلة والاجتماع الفني، بحضور ممثلي عن الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، وممثلي الأندية السبعة المنافسة على اللقب.

كما أقيمت بالتوقيت ذاته، مراسم القرعة والاجتماعات الفنيّة لكل من مسابقات كرة الطائرة، والرماية والمبارزة، لتحديد خارطة طريق فرق الأندية المنافسة على ألقاب المسابقات.

وأفرز ختام الاجتماع الفني لمنافسات كرة السلة، عن اعتماد الجدول الرسمي للمسابقة التي تقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد في ختامه، هوية الفريقين الذين سينهيان التمهيدي بالمركزين الأول والثاني الذي يحصلان حصراً على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، فيما سيحظى الفريقان، اللذان حلا في ختام التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، بفرصة التواجد في اليوم الختامي 12 فبراير الجاري، لخوض مباراة أخيرة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

ويقام الدور التمهيدي بمعدل ثلاث مباريات في اليوم، تنطلق الأولى في الحادية عشرة، متبوعةً في الواحدة ظهراً بثاني المباريات، ومن ثم الثالثة ظهراً بانطلاق المباراة الأخيرة.

وبناءً على نتائج القرعة، أفرزت أولى مواجهات كرة السلة عن لقاء الفحيص الأردني، والفتاة الكويتي، على أن يتبع في اليوم الافتتاحي، بلقاء نادي العاصمة السعودي، وفريق غاز الشمال العراقي، ولتدشن صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشوارهن في الثالثة ظهراً بلقاء الوافدات الجدد فريق الثورة السوري، وليخضع فريق الأهلي البحريني لمرحلة الراحة في الجولة الإفتتاحية، في ظل اقتصار عدد الأندية المشاركة على سبعة.

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