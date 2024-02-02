غدا.. انطلاق بطولتي الإمارات للدراجات المائية والفلاي بورد

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت بطولتا الإمارات للدراجات المائية، والفلاي بورد، اللتان ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتضمن المهرجان، الذي انطلق في 25 يناير الماضي ويختتم بعد غدٍ الأحد، العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية والحديثة.

وتشتمل منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية على 11 فئة، هي فيتيرانس جي بي 2، وواقف ناشئين جي بي 3.3، وواقف ناشئين جي بي 3.2، وواقف ناشئين جي بي 3.1، والاستعراض الحر، وواقف جي بي 2، واقف جي بي 1، وجالس جي بي 4 سبارك، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 1.

وتقام المنافسات على فترتين صباحية لجولات الفئات المختلفة، ومسائية للاستعراض الحر.

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الأندية والأكاديميات ومشاركات فردية من داخل وخارج الدولة، ليتجاوز العدد 70 متسابقاً، من نجوم الإمارات، ومن الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بجانب متسابقين من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا، والدول الآسيوية وأميركا الجنوبية.

وتستقطب بطولة الفلاي بورد العديد من المتسابقين الذين يتنافسون على تقديم أفضل الاستعراضات بمهارة عالية، ويمنح كل متسابق فترة زمنية لتقديم استعراضه، وفق المعايير المطلوبة، ليقوم فريق المحكمين بمنحة تقييم بالدرجات على ما قدمه، وإصدار النتائج النهائية.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي أن مسابقات الرياضات الحديثة المختلفة التي تقام في الدولة تزايد انتشارها وارتفع أعداد المشاركين فيها.

وقال إن بطولة الإمارات للدراجات المائية مسابقة عريقة قدمت العديد من أبطال الإمارات إلى العالم، من خلال التفوق في البطولات المحلية ليرتقوا إلى البطولات العالمية، ويعد راشد الملا بطل العالم في الاستعراض الحر مثالاً يحتذى في هذه الرياضة.

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