محمد الشرقي يشهد بطولة كأس العرب للتايكواندو ويتوج الفائزين

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور البطولات الرياضية التي تنظمها الإمارة في تطوير منظومة قطاع الرياضة، والارتقاء بمؤشراته على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من منافسات بطولة كأس العرب المفتوحة ذات التصنيف «G1» الرابعة للتايكواندو، التي انطلقت أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

دعم

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الألعاب كافة، وتحقيق تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية وشراكاتهم الفاعلة مع الاتحادات العربية والدولية في الألعاب القتالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية في هذا المجال.

وتوّج سموه الفائزين في عدد من الجولات التنافسية في أول أيام البطولة التي استقطبت أكثر من 1300 لاعب ولاعبة.

حضور

حضر المنافسات إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو.

نجاح

وأشاد نادر ابوشاويش مدير البطولة ، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بنتائج اليوم الأول وبالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به البطولة بالمميز وما يعكس أهمية استضافة البطولة في الفجيرة خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين العرب ومن أغلب الأندية والمنتخبات العربية ، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منح لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية.

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