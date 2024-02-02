بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور 16 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق في الـ16 من فبراير الجاري النسخة الثالثة من أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2023 – 2024، التي يستضيفها ميدان الروية بدبي بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمشاركة نخبة من الصقارين في 3 أشواط متنوعة تحمل كل منها طموحات الصقارين المشاركين لنيل شرف التتويج والحصول على المراكز الأولى.

وتتضمن الأشواط الثلاثة المدرجة في درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور شوط فئة الشيوخ، وشوط فئة العامة مفتوح، وشوط فئة العامة ملاك، إذ تسلط جميع الأشواط المخصصة في الحدث الضوء على المستوى المتقدم للصقور المنتجة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال متابعة ملموسة وعملية بالوقوف على النتائج والأزمنة المسجلة لكل سباق، والتي برهنت خلال النسختين الماضيتين حجم التطور الحاصل في أداء الصقور وتميز إنتاجها وتوافقها مع أفضل المعايير العالمية.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المنتجة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل منتج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور على أن أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية لاتحاد الإمارات للصقور، والتي تختتم بها فعاليات الموسم الرياضي سنوياً.

وتتجلى خلالها جهود ومساعي الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات، تفاعلاً وانسجاماً مع أهداف اتحاد الإمارات للصقور بضرورة تنمية الإنتاج الوطني للصقور والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم أوجه الدعم الكامل لمنتسبي رياضة الصقور التراثية في مختلف الأحداث والمسابقات، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات.

وأوضح بن مرخان أن مبادرة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور (أفضل منتج) للموسم الرياضي 2023 – 2024، دائماً ما تعمل بالتوازي مع الأشواط؛ وذلك بهدف استدامة جميع الممارسات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج توافقاً مع استراتيجية اتحاد الإمارات للصقور الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها.

وذلك من خلال تقديم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم الإنتاج المحلي للصقور، سواء على مستوى الأفراد أم مراكز الإكثار، للمساهمة في المحافظة عليها وتعزيز أعدادها وتحسين أنواعها وتشجيع المنتجين على المضي قدماً في تحقيق أعلى معايير الجودة الإنتاجية.

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