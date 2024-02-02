بني ياس يواجه السيب في «غرب آسيا للطائرة» غداً

المصدر: دبي - وام

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يشارك فريق بني ياس في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لأندية الرجال، التي تقام في مدينة صحار بسلطنة عمان، بداية من اليوم وحتى 13 فبراير الجاري.

وينافس فريق بني ياس في المجموعة الأولى، رفقة أندية الريان القطري، والابتسام السعودي، والسيب العماني، والقادسية الكويتي. ويمثل بني ياس الكرة الطائرة الإماراتية، باعتباره بطل الدوري العام في النسخة الماضية 2022 – 2023، في الموسم الذي حصد فيه الفريق «الثلاثية»، بفوزه أيضاً ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر.

ويخوض ممثل الكرة الطائرة الإماراتية أولى مواجهاته في البطولة غداً، أمام فريق السيب العماني.

وأكد سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، أن الفريق يشارك في هذه البطولة بطموح الاحتكاك مع مجموعة من المدارس المتنوعة للكرة الطائرة.

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