«دبي كايت سيرف» تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جزر دبي يومي غد وبعد غد إقامة منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم السابع على التوالي ضمن فعاليات (يوم دبي البحري).

وتقام بطولة دبي المفتوحة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

ويتضمن برنامج المنافسات في بطولة دبي المفتوحة 2024 التنافس على ألقاب أربع فئات منها فئتان في اليوم الأول الأولى توين تيب (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) والثانية الاستعراض الحر (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) فيما تستكمل مراحل البطولة في اليوم الثاني عبر فئة هايدروفويل(رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) إضافة إلى وينيغ فويل (رجال وسيدات ومواطنون).

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