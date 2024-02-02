الجودو يبدأ مشوار «باريس غراند سلام» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يخوض منتخب الإمارات للجودو اليوم 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة باريس غراند سلام للجودو التي تستمر مبارياتها حتى الرابع من فبراير الجاري بمشاركة 652 لاعباً ولاعبة من 110 دول من بينها 10 دول عربية.

وتشهد جولة اليوم الافتتاحية في الدور التمهيدي للبطولة لفئة الوزن الخفيف خوض لاعبتنا بشيرات خرودي مباراتها ضمن منافسات (وزن تحت 52) فيما تلعب باتسو التان مباراتها الافتتاحية في (وزن تحت 57 كجم)، وعلى مستوى الرجال يخوض نارمند بيان مباراته في (وزن تحت 66 كجم).

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة عبر تقنية الفيديو خلال معسكرها التدريبي الأخير في البرتغال قبل سفرها إلى باريس للاطمئنان على صحة اللاعبين المصابين وجاهزية الجميع لخوض منافسات بطولة باريس الحالية وحثهم على مضاعفة الجهد بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات.

من جهة ثانية، ينظم اتحاد الإمارات للجودو يوم غد بطولة كأس السفير الياباني السنوية المفتوحة للجودو للجنسين لفئة الناشئين والناشئات والتي تتجدد إقامتها، بالتعاون بين الاتحاد والسفارة اليابانية في الدولة وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والمراكز الخاصة على مستوى الدولة..

وقد فرغت لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد من وضع كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاحها وفقاً لشروط البطولة.

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