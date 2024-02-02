بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشّاق الجوجيتسو اليوم إلى مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية مع الانطلاقة المرتقبة لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد، وينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP بمشاركة كبيرة من أندية وأكاديميات الدولة والعالم في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 - 13 عاماً)، فيما تتضمن منافسات اليوم الثاني فئتي الشباب والأساتذة، على أن تختتم البطولة بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وشهدت الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات، حيث ناهز عدد اللاعبين المشاركين 1500 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات من 50 دولة في مقدمتها الإمارات وكولومبيا والبرازيل.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالإقبال الكبير على المشاركة في منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تعتبر أولى بطولات الموسم الجديد، مثمناً الحرص الكبير من الأندية والأكاديميات من الدولة ومختلف أنحاء العالم على الحضور القوي في المنافسات انطلاقاً من أهميتها في تحديد مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات واستعداداتهم للدخول في منافسات الموسم.

نخبة المحترفين

وأضاف البطران: «تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بقوة المنافسة والحماس والحضور الجماهيري الواسع، وتفسح المجال أمام اختبار قدرات اللاعبين ومهاراتهم على التفوق على البساط في ظل مشاركة نخبة من المحترفين العالميين الذين يشكلون قيمة مضافة لأجواء المنافسات، وحافزاً مهماً للاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم أمام الجماهير والمنافسة على المراكز الأولى لصعود منصات التتويج».

ونوّه البطران بالمساهمة الفاعلة لبطولات الرابطة في استهداف فئات الأطفال والبراعم والأشبال، بما يضمن تأسيس جيل واعد من الأبطال الذين ينتظرون الفرصة لإظهار شغفهم وترجمة تطورهم في الرياضة والمنافسة على أعلى المستويات والتفوق في مختلف المحافل المحلية والدولية.

التصنيف السنوي

من جهته، قال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»: «نتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية وسط حضور لافت للنجوم الذين توافدوا من خارج الدولة للمشاركة خصيصاً في النزالات».

وتابع: «تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها أولى بطولات الموسم المحلي الجديد وتدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لفرصة المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة كبرى ضمن بطولات الموسم».

نقطة انطلاق

وقال محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة: «ندرك مدى أهمية هذه البطولة في هذا التوقيت تحديداً خصوصاً أنها تفتتح منافسات الموسم الجديد، وتوفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين بما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم».

وأكد السيد أن نادي الوحدة سيشارك بـ52 لاعباً ولاعبة، استعدوا بقوة للمشاركة في البطولة، لافتاً إلى أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحضير والإعداد المثالي للبطولات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس سمو «أم الإمارات» للجوجيتسو، إضافة إلى البطولات العالمية التي تزخر بها أجندة الاتحاد.

عزيمة وتفاؤل

ومن ناحيته عبر اللاعب البحريني محمد النجار (حزام بنفسجي) من أكاديمية «إليمنتس» في مملكة البحرين، والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 77 كجم، عن سعادته البالغة في المشاركة بهذه البطولة القوية التي تتيح له المنافسة مع نخبة الأبطال في هذه الفئة الوزنية ويقول: «متفائل بالذهاب بعيداً في المنافسات، متسلحاً بعزيمة وإصرار كبيرين، ومستفيداً من تجربتي السابقة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP».

ويضيف: «كنت قريباً جداً من اعتلاء منصة التتويج في مشاركاتي السابقة في بطولات الرابطة، ونجحت في الخروج بالعديد من المكاسب التي ستساعدني في مشواري القادم والبداية مع بطولة الإمارات الوطنية التي أسعى من خلالها إلى إثبات قدرتي وأحقيتي في التفوق وتحقيق إنجاز طال انتظاره».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز