انطلاقة قوية لـ«عربية التايكواندو» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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انطلقت يوم أمس منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العرب للتايكواندو والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتقام في مجمع زايد الرياضي بتنظيم اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات 8 أوزان للسيدات والرجال بينما ستقام مساء اليوم منافسات الناشئين والشباب لكلا الجنسين في ختام البطولة.

وفي أبرز النتائج وفي وزن تحت 74 كيلوغراماً، فاز الإماراتي محمد ياسين على الكويتي عجيمان العجيمان، قبل أن يخسر مع الأردني عثمان محمد وفاز السعودي مصطفى القرني على البحريني محمد الهوتي، قبل أن يخسر من الأردني عثمان محمد، وفي الوزن نفسه فاز التونسي جاسر العوني على السعودي فاروق نياز.

وفاز الأردني محمد الطرايره على التونسي العوني، وفاز الأردنيان محمد الاداربي ويوسف يزن على الإماراتيين خالد زايد وسالم محمد ، وفي وزن تحت 54 حقق الإماراتي أحمد الظنحاني انتصارين ثمينين حفلا بمستويات فنية عالية كما حصل لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية علي إبراهيم على برونزية تحت 72 كيلوغراماً.

وأشاد نادر ابوشاويش مدير البطولة ، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بنتائج اليوم الأول وبالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به البطولة بالمميز وما يعكس أهمية استضافة البطولة في الفجيرة خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين العرب ومن أغلب الأندية والمنتخبات العربية ، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منح لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية.

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