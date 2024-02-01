لجنتا احتكام وإحصاء «طائرة الأندية العربية للسيدات» تعلن جاهزيتها لانطلاق النسخة السابعة من البطولة

المصدر: الشارقة ــ عماد الدين إبراهيم

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كشفت لجنة الاحتكام لمسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات برئاسة المغربية بشرى حجيج جاهزيتها لانطلاق البطولة يوم غد الجمعة بتنظيم الاجتماع الفني والقرعة لتوزيع الفرق استعداداً لانطلاق مسابقات الكرة الطائرة صباح السبت بصالة نادي خورفكان.

تحضيرات مبكرة

وقال الحكم الإماراتي الدولي محمد حامد الروسي مقرر لجنة احتكام مسابقة الكرة الطائرة إن اللجنة أكملت كافة التحضيرات للإشراف الفني علي مسابقة الكرة الطائرة، وستكون ضربة البداية صباح الغد الجمعة عبر اعتماد أهلية اللاعبين في الفرق التسعة المشاركة في البطولة يعقبه الاجتماع الفني، والذي يتم من خلاله إجراء القرعة واعتماد جدول المباريات وتدريبات الفرق المشاركة.

قرعة عادية

وحول نوعية ومنهاج القرعة التي سيتم التعامل بها في توزيع الفرق جدول البطولة، أكد الروسي أنه سيتم اعتماد القرعة العادية لضمان العدالة الكاملة لجميع الفرق المشاركة.

فريق الإحصاء

من جهتها كشفت لجنة التحليل الإحصائي، التي تضم كلاً من «السيد أحمد السيد، صلاح الدين أحمد مصلح، منير محمد عبوشي، وسام خضر عبد السلام، عدنان صلاح سيد، عدنان محمد سمحان» عن جاهزيتها للعمل الإحصائي للبطولة.

وقال السيد أحمد السيد إن اللجنة أكملت كافة التحضيرات لمد لجنة الاحتكام والفرق المشاركة والأجهزة الإعلامية المختلفة بالإحصائيات الدقيقة لمسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ويذكر أن النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تنطلق غداً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في مسرح المجاز، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

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