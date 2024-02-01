ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى نهائي الكأس الفضية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى نهائي منافسات كأس دبي الفضية للبولو2024، التي تختتم يوم غدٍ بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بعد الفوز على فريق ذئاب دبي كافو بعد أن ظل فريق الإمارات خاسراً طوال الأشواط الأربعة الأولى للمباراة بفضل الأداء الجماعي لفريق الذئاب إلا أن الشوط الخامس جاء مغايراً وشهد انتفاضة لافتة للإمارات لينهي المباراة بتقدمه بـ 11 هدفاً مقابل تسعة أهداف بفضل جهود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

جاءت المباراة حماسية ومثيرة وظهر فريق ذئاب دبي كافو بقوة في الأشواط الأربعة الأولى بفضل التفاهم بين حبتور الحبتور وبانيلو وبذل لاعبوه جهداً كبيراً ليحافظوا على تقدمهم ونجحوا في هذا التقدم طوال الأشواط الأربعة الأولى، بينما لعب فريق الإمارات بحذر من بداية المباراة وظل يدخر جهده حتى بداية الشوط الخامس والأخير فشن هجمات متتالية وأدرك التعادل بإحرازه الهدف التاسع ثم تقدم ليحرز الهدف العاشر واختتم الشوط والمباراة بالهدف الرائع الـ 11 والذي أحرزه مونتيفيرد وفي المقابل عاند الحظ فريق ذئاب دبي كافو ولم ينجح في إحراز أي هدف في هذا الشوط بسبب التسرع وعدم الدقة في تسديد الضربات الجزائية.

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