«دبي كايت سيرف» تنطلق غداً وسط تنافس مثير على ألقاب 4 فئات ومشاركة عالمية مرتقبة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جزر دبي يومي غد وبعد غد إقامة منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم السابع على التوالي ضمن فعاليات (يوم دبي البحري).

ويعود يوم دبي البحري في موسمه الثاني بحلة متنوعة تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية البحرية في مكان واحد على شواطئ جزر دبي الخلابة بمشاركة واسعة لمحبي الرياضات البحرية حيث يقام أيضاً خلال الكرنفال سباق الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث وفعاليات سباقات قوارب كاياك وألواح التجديف واقف.

وتقام بطولة دبي المفتوحة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء بمشاركة واسعة من عشاق هذه الرياضة من نجوم منتخبنا الوطني ومحبيها من الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات.

أهمية كبيرة

ويكتسب الحدث أهمية كبيرة كونه أولى فعاليات لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء في عام 2024 وفرصة لعشاق هذه الرياضة التي باتت أكثر انتشاراً على الشواطئ الساحرة في دولة الإمارات والتي يختارها دائماً عدد من الأبطال العالميين كمحطة إعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس (باريس 2024) والتي تشهد وللمرة الأولى ظهور رياضة كايت سيرف ضمن الألعاب المعتمدة.

ويتضمن برنامج المنافسات في بطولة دبي المفتوحة 2024 التنافس على ألقاب أربع فئات منها فئتان في اليوم الأول الأولى توين تيب (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) والثانية الاستعراض الحر (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) فيما تستكمل مراحل البطولة في اليوم الثاني عبر فئة هايدروفويل(رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) إضافة إلى وينيغ فويل (رجال وسيدات ومواطنون).

وقال سامح الصغير المدير الفني للجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء إن منافسات بطولة دبي المفتوحة 2024 تعد أولى فعاليات اللجنة في العام الجديد حيث يعتبر الموعد المرتقب ملائماً كثيراً لطبيعة هذه الرياضة مما يشجع الكثيرين للمشاركة في الحدث سواء أبناء الدولة أو ممن يقيمون على أرضها الطيبة وكذلك عدد من الأبطال المصنفين والذين يفضلون التدريب في شواطئ دولة الإمارات العربية المتحدة للتحضير والإعداد للمناسبات الكبرى عالمياً.

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