" موراي وروبليف وميدفيديف "يشاركون في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: وام

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أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين في نسخة هذا العام التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام.

ويتطلع النجم الروسي ميدفيديف “27 عاماً” إلى تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة، خصوصا بعد خسارته للقب بطولة أستراليا المفتوحة لصالح الإيطالي جانيك سينر الشهر الماضي.

بدوره نجح روبليف “26 عاماً ” في تحقيق 50 فوزا خلال الموسم 2023 وذلك للعام الثالث على التوالي، كما نجح أخيرا في تحقيق لقب بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس من فئة 1000 نقطة.

ويعود النجم آندي موراي الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد عامين من مشاركته الأخيرة، وسبعة أعوام من تتويجه كأول بريطاني يفوز بالبطولة ، حيث أكد موراي مشاركته لينضم إلى ثلاثة من أفضل عشرة لاعبين ضمن رابطة محترفي التنس المشاركين في الدورة 32 من منافسات البطولة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سعداء بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين في بطولة الرجال هذا العام، ما يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها هذه البطولة".

من جانبه قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "يسعدنا استقبال النجوم موراي وروبليف وميدفيديف في نسخة هذا العام، وهم من اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية جارفة بين جماهير التنس".

وأضاف: " في الوقت نفسه، تشهد بطولة السيدات مشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم في منافسات الدورة الـ24 من البطولة التي تم تثبيتها ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس ".

وتجمع البطولة 9 من بين أفضل 10 لاعبات تنس في العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثالثة عالميا كوكو جوف.

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