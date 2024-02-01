الإمارات ترفع رصيدها إلى 52 ميدالية بألعاب القوى في «غرب آسيا البارالمبية»

المصدر: الشارقة - البيان

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رفعت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى، إلى 52 ميدالية ملونة، بواقع 19 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية في منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وجاء العراق في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية ملونة بواقع 17 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، وحصد المنتخب السعودي 31 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، ونال المنتخب البحريني 18 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و9 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 21 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات، وفاز المنتخب الأردني بـ8 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وحقق المنتخب السوري 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحقق المنتخب القطري 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وحصد المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة

في إطار منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً ومثيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 52-44، كما حقق المنتخب العراقي فوزاً سهلاً على المنتخب العماني بنتيجة 40-26؛ ليصعد المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب البحريني، والمنتخب العراقي لمقابلة المنتخب السعودي في نصف النهائي.

كرة الهدف

وفي منافسات كرة الهدف، المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب العماني بنتيجة 9-5، وفاز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 10-0، وحقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على المنتخب الأردني بنتيجة 12-10، ليصعد إلى الدور النصف النهائي المنتخب القطري لمواجهة المنتخب الأردني، والمنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي.



منافسات نارية في ألعاب القوى

في منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة "T34/53" حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي أحمد نواد الميدالية البرونزية، ونال اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري 200 م رجال فئة "T46/47"، حقق اللاعب العراقي نادر الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وفي منافسات جري كرسي متحرك 200 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ونال اللاعب الإماراتي بدر عباس الحوسني الميدالية الفضية، وحصد اللاعب البحريني اللاعب نصار الوقزة الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة "T71/72"، حقق اللاعب الإماراتي خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، ونال مواطنه راشد المحرمي الميدالية الفضية. وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 800 م فئة "T34/53" حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد مواطنه محمد عثمان الميدالية البرونزية، ونال اللاعب القطري علي راضي أرشيد الميدالية الفضية، وفي منافسات فئة "T54" حقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الذهبية، ونال مواطنه محمد الشحي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب السعودي البراء القرني الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الجلة فئة "F35-37/42/44/46" حقق اللاعب الإماراتي محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي سلام حمادة الميدالية الفضية، ونال اللاعب السوري بسام سوسن الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F32/33/34، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، وحصد اللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F51/53/54/55، حقق اللاعب الإماراتي عمير يونس الميدالية الذهبية، وحصد مواطنه عبدالله المصباحي الميدالية الفضية، ونال اللاعب السعودي راضي الحارثي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F56"، حقق اللاعب العماني طالب البلوشي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب الإماراتي راشد أحمد الزيودي الميدالية الفضية، وحصد مواطنه عبدالعزيز كمزاري الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة "F53/54" حقق اللاعب السوري علاء عبدالسلام الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني فوزي الحبيشي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي عبدالله المصباحي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F55/56" حقق اللاعب الإماراتي عمير يونس الميدالية الذهبية، ونال مواطنه راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F57" حقق اللاعب السوري وسيم خضور الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي عبدالله أحمد الظنحاني الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري 200 م سيدات فئة T35 حققت اللاعبة الإماراتية زينب التوبجي الميدالية الذهبية.

وفي منافسات رمي الجلة سيدات فئة "f13/37/40/46" حققت اللاعبة الإماراتية مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ونالت مواطنتها مريم المطروشي الميدالية الفضية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 حققت اللاعبة الإماراتية عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة القطرية سارة مسعود الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العراقية زهرة افشاوي الميدالية الفضية، وحققت اللاعبة الإماراتية سهام الرشيدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح سيدات فئة F13/37/40/46، حققت اللاعبة الإماراتية مريم مطروشي الميدالية الذهبية، وحققت مواطنتها مريم الزيودي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 حققت اللاعبة الإماراتية عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العمانية إيمان تيسير الميدالية الفضية، وحصلت اللاعبة القطرية سارة مسعود على الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة الإماراتية سهام الرشيدي الميدالية الفضية.

وشكر سليمان الروسان، رئيس الوفد الأردني، الشارقة واللجنة المنظمة للبطولة ونادي الثقة للمعاقين، على الاستقبال والتنظيم الجيد، مؤكداً أنّ هذا ليس بجديدٍ على دولة الإمارات والشارقة التي تتمتع بثقة مختلف دول العالم لقدرتها الفائقة على استضافة أكبر البطولات، موضحاً أنّ لاعبي المنتخب الأردني حتى هذه اللحظة حققوا الكثير من الميداليات الملونة سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية، ومن المتوقع أن ترتفع عدد الميداليات الملونة في باقي أيام منافسات الدورة.

وقالت البطلة الإماراتية مريم الزيودي، إنّ المنافسة كانت في غاية القوة والصعوبة، لكن العمل والتخطيط الجيد أسهما في خوض غمار المنافسة بأفضل صورة ممكنة، معربة عن سعادتها بتحقيق نتائج طيبة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، المقامة في دولة الإمارات، مؤكدة أنّها ستواصل العمل الجاد لتحقيق الكثير من الميداليات الملونة في البطولات القادمة حتى تصبح دولة الإمارات دائماً في منصات التتويج.

وأضافت أن جميع اللاعبين استفادوا من هذه البطولة واكتسبوا خبرات دولية كبيرة من المنافسين لترجمتها على الأرض في المشاركات والبطولات المقبلة.

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