«جليفا غال» دراج فريق الإمارات بطلاً لطواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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توّج الدراج جليفا غال، من فريق الإمارات، بطلاً لطواف الشارقة الدولي، أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار «سلطان الخير 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، شهد الختام الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كما توج إبراهيم الرفاعي، من نادي خورفكان بلقب طواف الشباب.

حضر السباق اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي، عضو المجلس التنفيذي، وعيسى الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات.

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