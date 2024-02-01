فوز سلة الشارقة على شباب الأهلي في دوري الشباب

المصدر: دبي - البيان

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واصل فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة السلة تصدره مسابقة دوري الشباب عقب تغلبه خارج ملعبه على شباب الأهلي بنتيجة 74 - 63، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور التمهيدي الثاني، والتي احتضنتها صالة نادي شباب الأهلي مساء الثلاثاء. وجاءت نتائج الفترات الثلاث الأولى لصالح الشارقة 19 - 17 و19 - 14 و27 - 16، بينما تفوق شباب الأهلي في الفترة الأخيرة 16 - 9.

ويتبقى للشارقة 3 مباريات في هذا الدور مع كل من الجزيرة والوصل والعين، حيث يسعى الشارقة لحسم الصدارة كي يتسنى له استضافة لقاءات المربع الذهبي وكذلك الدور النهائي، والذي يلتقي فيه صاحب المركز الأول مع الرابع، ويلعب أصحاب الترتيب الثاني والثالث معاً، بنظام خروج المغلوب.

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