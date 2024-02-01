135 لاعباً يشاركون في بطولة البحرين الدولية للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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شهد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المملكة، حفل افتتاح بطولة البحرين للغولف المقدمة من شركة بابكو للطاقة، مساء الثلاثاء.

وتقام البطولة في نادي الغولف الملكي في الفترة من 1 إلى 4 فبراير مع عودة جولة موانئ دبي العالمية إلى البحرين لأول مرة منذ 13 عاماً، والتي تشهد مشاركة قياسية بلغت 135 مشاركاً من نجوم اللعبة من أكثر من 30 دولة. شهد حفل الافتتاح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين.

من جهته، أوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن استضافة جولة موانئ دبي العالمية في البحرين تعد دليلاً على قدرات البحرين المتميزة في استضافة الرياضات العالمية رفيعة المستوى، كما أن استضافة الحدث تأتي أيضاً في إطار الجهود المبذولة للنهوض برياضة الغولف في البحرين، التي قطعت شوطاً طويلاً من خلال النتائج التي حققها أبطال البحرين في مختلف البطولات.

وأضاف: استضافتنا لجولة موانئ دبي العالمية ستسهم في تعزيز خبرات ومهارات لاعبي البحرين وزيادة شعبية لعبة الغولف في المملكة.

من جانبه، تقدم كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية، بالشكر لمملكة البحرين على تنظيم البطولة، معرباً عن تقديره لكل الدعم والجهود المبذولة في تنظيم الحدث، موضحاً أن الدخول العام للبطولة مجاني للمشاهدين، بينما ستكون هناك أيضاً مجموعة من التجارب المتميزة المتاحة، والأنشطة التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

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