1031 لاعباً في «عربية التايكواندو» بالفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم البطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، التي تستمر يومين، بمشاركة 1031 لاعباً ولاعبة، تليها بطولة الفجيرة الدولية الـ11 بداية من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، التي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بوجود 2336 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وهو أكبر عدد يشارك في البطولة منذ انطلاقتها قبل 10 سنوات.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً بحضور كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية والدولية، وإدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، ومحمد شعبان، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وعبدالعزيز بوهندي، المستشار بالهيئة العامة للرياضة، ونادر أبو شاويش، مدير البطولة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

في بداية المؤتمر الصحافي، أعلن أحمد الزيودي اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولتين وفق أفضل الترتيبات التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتحقيق الريادة التنظيمية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، وأشار إلى أن بطولة العرب الرابعة يأتي تصنيفها ضمن الفئة GA، لافتاً إلى مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين العرب والعالميين والمصنفين خلال البطولتين العربية والدولية، وكشف الزيودي عن تكريم الاتحاد الدولي للتايكواندو لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بوسام الشخصية الإنسانية لعام 2023.

من جانبه، أكد إدريس الهلالي أن الفجيرة عودتهم دائماً على تنظيم البطولات على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن كل اللاعبين يمنّون النفس بالتواجد في الإمارات.

بدوره، أكد عبدالعزيز بوهندي، المستشار بهيئة الرياضة، جاهزية مجمع زايد لاستقبال أبطال العرب والعالم في لعبة التايكواندو، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيم مثل هذه البطولات.

كما أشار نادر أبو شاويش، مدير البطولة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إلى أن النادي أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بمعسكر دولي شهد وجود العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم مجموعة من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية.

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