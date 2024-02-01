محمد القايد يحقق رقماً قياسياً عالمياً

المصدر: الشارقة - البيان

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في إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية استطاع بطلنا الأولمبي محمد القايد تحقيق رقم قياسي عالمي في منافسات سباق الجري 1500م فئة T34، ضمن منافسات الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستضيفها نادي الثقة.

وأهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج. وأشار إلى أن دورة البطولة تعتبر فرصة جيدة للاحتكاك قبل خوض المنافسات العالمية المستقبلية وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية في مسابقة جري كرسي متحرك 100م فئة «T34»، وحصد أحمد نواد الميدالية الفضية، وحقق اللاعب القطري علي رضا ارشيد الميدالية البرونزية، كما حقق اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي يحيى البلوشي الميدالية الفضية في منافسات جري 100م فئة «T46/47»، وفاز اللاعب عمر الحوسني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك 100م فئة «T53»، حقق اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، ومحمد المزروعي الميدالية الفضية، واللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك 100م فئة «T54» حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية.

وفي جري كرسي متحرك 100م فئة «T71/72»، فاز خالد المرزوقي بالميدالية الذهبية، وحقق راشد المحرمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400م فئة «T34»، حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحقق أحمد نواد الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب القطري علي راضي ارشيد بالميدالية الفضية.

وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400م «فئة T53» حقق اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، وفاز محمد المزروعي بالميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقة جري كرسي متحرك رجال 400م فئة «T54» حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ومواطنه البراء القرني الفضية، وحقق اللاعب بدر عباس الحوسني البرونزية، وفي مسابقة جري الكرسي المتحرك رجال 1500م فئة «T34/54» حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة F33، حقق اللاعب السعودي محمد النخلة الميدالية الذهبية، واللاعب العماني مهنا أولاد ثاني الفضية، ونال لاعبنا محمد العنزي البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة كرسي متحرك فئة «F53/54»، فاز اللاعب السوري علاء عبد السلام بالميدالية الفضية، وحصل عبدالله المصباحي على الميدالية الفضية، ونال اللاعب العماني فوزي الحباهي الميدالية البرونزية.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة «f55»، فاز اللاعب الأردني أوباي الأسد بالميدالية الذهبية، وفاز اللاعب الإماراتي سلطان الشمسي بفضية.

وفي منافسات رمي القرص رجال فئة «F35-37/42/44/46»، فاز اللاعب الإماراتي محمد الكعبي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب عابد علي عايد الميدالية البرونزية، واللاعب السوري باسم باسم الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك رجال فئة «F33/34» حقق اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الذهبية، واللاعب السعودي هاني نخلة الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية.

وحققت لاعبتنا زينب التوبجي الميدالية الذهبية في منافسات 100م جري سيدات فئة «T35/37»، وفازت اللاعبة اليمنية شهد محمد الميدالية الفضية، وحققت نورة الكتبي الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة «F32/33»، وذكرى الكعبي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعب القطرية سارة مسعود الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة «f34» حققت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية الذهبية، وحققت إنصاف النعيمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي القرص سيدات فئة «F13/40/46»، حققت مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ومريم مطروشي الميدالية الفضية.

صدارة

وحل منتخب الإمارات في صدارة منافسات ألعاب القوى بـرصيد 25 ميدالية ملونة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وجاء منتخب العراق في المركز الثاني بـ18 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، وحقق المنتخب السعودي 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، ونال المنتخب البحريني 9 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب الأردني بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وحصد المنتخب القطري 4 ميداليات بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

وأسفرت منافسات الريشة الطائرة عن اكتساح المنتخب العراقي، وتربعه على ميداليات المنافسات بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وحقق المنتخب الإماراتي 4 ميداليات فضية، والمنتخب البحريني ميدالية فضية، و6 برونزيات، وحقق المنتخب الأردني ميدالية برونزية، وحصد المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين، والمنتخب اللبناني ميدالية فضية وميدالية برونزية، والمنتخب السوري ميدالية فضية.

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