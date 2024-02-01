«دبي البحري» يعرف طلاب جامعة دبي بـ«رياضة الشراع الحديث»

المصدر: دبي - البيان

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واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زياراته التعريفية إلى المدارس والصروح التعليمية في دبي، التي يهدف من خلالها النادي لنشر مفهوم الرياضات البحرية وتسليط الضوء على الفعاليات المختلفة الخاصة بنشاط الأكاديميات وفرق الشراع الحديث.

وسجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار مبادرته الرائدة زيارة استمرت يومين إلى جامعة دبي، أحد الصروح التعليمية الشامخة في دولة الإمارات، التي تأسست عام 1997 في مقرها الكائن بالمدينة الأكاديمية، وذلك لتعريف منتسبيها بالرياضات البحرية عبر جناح النادي.

وتابع الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، مع محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي، وهيثم عبدالله المعيني، مدير شؤون الطلبة في جامعة دبي، وعدد من طلاب وطالبات الكليات العرض التوضيحي من المدرب الوطني يوسف خالد البستكي في جناح العرض داخل مقر الجامعة بالمدينة الأكاديمية.

واستمع رئيس جامعة دبي والطلبة والطالبات إلى شرح تفصيلي عن جهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيسه عام 1988 في نشر الرياضات البحرية، وخاصة إرث دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في السباقات المحلية التي يحتضنها وينظمها النادي، إلى جانب التعريف برياضة قوارب الشراع الحديث بمختلف أنواعها، حيث عرض وفد النادي في زيارته إلى مقر جامعة دبي نماذج مختلفة لقوارب الإبحار الشراعي الحديث.

وأبدى عدد من الطلبة المشاركين والطالبات المشاركات شغفهم الكبير بخوض تجارب ومغامرات الإبحار مستقبلاً بعد تلقيهم شرحاً وافياً حول كيفية الإبحار وتوجيه القارب باستخدام الشراع والدفة، حيث أعربوا عن جاهزيتهم للمشاركة في كافة البرامج المقترحة في الفترة المقبلة.

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