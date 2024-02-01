أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للترايثلون 8 مارس

المصدر: أبوظبي – البيان

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تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2024، وذلك يومي 8 و9 مارس 2024، عقب النجاح الباهر الذي حققته أبوظبي في استضافة نهائيات البطولة العالمية عام 2023، وتعد البطولة المرتقبة الفعالية الوحيدة ضمن البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تتجه إلى يوكوهاما في اليابان، وكالياري في إيطاليا، وهامبورغ في ألمانيا، ومونتريال في كندا، ومن ثم النهائيات في ملقا بإسبانيا.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة أفضل الرياضيين في العالم ممن سيتنافسون على النقاط المؤهلة للفعاليات الأولمبية والبارالمبية استعداداً لأولمبياد باريس الصيف المقبل، حيث يتنافس أكثر من 270 رياضياً من المحترفين وأصحاب الهمم والآلاف من أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تصميم جديد ومميز لميداليات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024 التي تحمل رسماً يجسد حلبة مرسى ياس للفورمولا1، ورسماً دائرياً خاصاً برياضة الترايثلون يجسد 3 محاور من النقاط التسع للتوازن الديناميكي التي يتشارك فيها جميع الرياضيين: السباحة وركوب الدراجات والجري، الذهن والجسد والروح، الماء والهواء والأرض.

نخبة

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا استضافة الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون مجدداً في العاصمة الإماراتية في شهر مارس المقبل، والتي تمثل الانطلاقة الرسمية لموسم الترايثلون للعام 2024، بمشاركة نخبة من الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس».

وأضاف: «كما نرحب بالرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم في الفعاليات المجتمعية».

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