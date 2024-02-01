250 دراجاً يرسمون لوحة الإبداع في «السباق إلى الفضاء»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، السبت المقبل، «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويشارك 250 دراجاً في رسم لوحة الإبداع والتميز الذي صنعته الإمارات في مجال الفضاء، حيث سيرفع المتسابقون من الهواة الإماراتيين شعار «السباق إلى الفضاء»، تقديراً للإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، والتي سيتم إبرازها في الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

147

ويمتد السباق لمسافة 147 كلم من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج مروراً بالعديد من المناطق الحضرية والمناظر الطبيعية الخلابة وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، وتبلغ جوائزه المالية مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغ 3,5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسية.

ويحصل بطل السباق على جائزة مالية تقدر بـ200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، والرابع 80 ألف درهم، والخامس 70 ألف درهم، بينما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم لكل منهم، ويحصل أصحاب المراكز 11 إلى 20 على 25 ألف درهم لكل منهم.

314

وسبق أن قامت اللجنة المنظمة العليا باعتماد مليون درهم إماراتي لسباق النخبة، الذي دشن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية 14 يناير، وشهد مشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية، وتوج بالمركز الأول السلوفيني لوكا مزغيك، دراج فريق شباب الأهلي.

كما كشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة 150 متسابقة في سباق النخبة للسيدات الأحد المقبل، الذي يأتي في إطار دعم بطولة السلم لرياضة المرأة، وحرصها على وجودها بشكل دائم في السباقات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه ومكارمه السخية لهذه البطولة التي تقدم الجوائز المالية الأكبر في العالم لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، وكذلك متابعة سموه للسباقات من قبل الحدث وتشجيع المشاركين فيها، وهي الرعاية التي تترجم حرص سموه على دعم الرياضيين، وتحفيز المجتمع كله على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية على وجه التحديد، من خلال تشييد المضامير الآمنة والمتطورة التي تنتشر في عموم مناطق دبي، وتحديداً في محمية المرموم الطبيعية الصحراوية، حيث ملتقى عشاق هذه الرياضة الأول.

إنجاز

واعتبر الفلاسي أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب، في محطة الفضاء الدولية، حيث قضى أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت نحو ستة أشهر متواصلة، إنجاز نفتخر به، لأنه نتاج رؤية حكيمة لقيادة رشيدة، وعمل متكامل من كوادر وطنية أخلصت في عملها في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحقيق الأهداف العلمية والإنسانية الكبيرة التي وضعتها القيادة الرشيدة الداعمة للقطاع العلمي بكل أشكاله.

كما سيتولى تحكيم السباقين كوادر تحكيمية وطنية، وسيتم بث المنافسات على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية لإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها لمتابعة المنافسات والتمتع بمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية من قلب محمية المرموم ومختلف مناطق دبي التي يمر بها الدراجون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز