جوهرة الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات .. رالي أبوظبي الصحراوي 25 فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تقام منافسات رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ33 خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للرالي أن باب التسجيل مفتوح حتى 10 فبراير الجاري.

وقال ناصر المنصوري، وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة: «إن رالي أبوظبي الصحراوي يقف شاهداً على دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والعالمية، ما أسهم في تنظيم رالي أبوظبي الصحراوي بوصفه حدثاً عالمياً رفيع المستوى في هذه المنطقة منذ فترة طويلة».

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي إيماناً راسخاً بأهمية الفعاليات الدولية، ويشكل رالي أبوظبي الصحراوي جوهرة الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات كونه أحد أقدم الأحداث الرياضية في البلاد، ويستمر في جذب أفضل المتسابقين على مستوى العالم بجانب عشاق رياضة السيارات».

وأضاف: «نعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مشاريع مختلفة على مدار العام، بدءاً من الفورمولا 1 وصولاً إلى الراليات المحلية، ونشعر بالفخر لتوحيد الجهود معهم للعام الثاني على التوالي في هذا الحدث الذي يؤكد من جديد مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رئيسياً على ساحة التميز الرياضي في العالم».

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «إن الكثير من العمل يبذل خلف الكواليس لتنظيم حدث بحجم رالي أبوظبي الصحراوي، وهو أمر لن يكون ممكناً دون دعم حكومة أبوظبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز